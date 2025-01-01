Бёрнли - Сандерленд 17 Января прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
17 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Сандерленд, которое состоится 17 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 0
|31.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 4
|28.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|18.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|17.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|2 : 0
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 0
|31.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|4 : 1
|31.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|20.09.2014
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 3 ДВ
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|0 : 1
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|0 : 0
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|0 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|1 : 2 ДВ
|05.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|26-й тур
|1 : 0
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|1 : 0
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|26
|53
| 2
Повышение
|Бёрнли
|26
|52
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|26
|52
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|26
|50
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|26
|42
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|26
|41
|7
|Вест Бромвич Альбион
|26
|40
|8
|Уотфорд
|26
|38
|9
|Бристоль Сити
|26
|37
|10
|Шеффилд Уэнсдей
|26
|37
|11
|Норвич Сити
|26
|36
|12
|Суонси Сити
|26
|34
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|26
|32
|14
|Миллуолл
|25
|30
|15
|Престон Норт Энд
|26
|30
|16
|Ковентри Сити
|26
|29
|17
|Оксфорд Юнайтед
|26
|29
|18
|Дерби Каунти
|26
|27
|19
|Сток Сити
|26
|27
|20
|Лутон Таун
|26
|25
|21
|Кардифф Сити
|26
|24
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|26
|23
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|25
|23
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|26
|21