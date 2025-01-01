02:27 ()
Свернуть список

Бёрнли - Сандерленд 17 Января прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
17 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 27-й тур
Бёрнли
Сандерленд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Сандерленд, которое состоится 17 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Сандерленд1 : 0Бёрнли
31.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бёрнли0 : 0Сандерленд
22.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Сандерленд2 : 4Бёрнли
28.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Бёрнли1 : 3Сандерленд
18.03.2017 Англия - Премьер-лига 29-й тур Сандерленд0 : 0Бёрнли
17.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала, переигровки Бёрнли2 : 0Сандерленд
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Сандерленд0 : 0Бёрнли
31.12.2016 Англия - Премьер-лига 19-й тур Бёрнли4 : 1Сандерленд
31.01.2015 Англия - Премьер-лига 23-й тур Сандерленд2 : 0Бёрнли
20.09.2014 Англия - Премьер-лига 5-й тур Бёрнли0 : 0Сандерленд
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 3 ДВБёрнли
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 0 : 1Бёрнли
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Бёрнли0 : 0
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 0 : 0Бёрнли
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 0 : 2Бёрнли
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Сандерленд1 : 2 ДВ
05.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Сандерленд1 : 0
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Сандерленд2 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 0Сандерленд
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 2 : 2Сандерленд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2650
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2642
6
Плей-офф
Мидлсбро2641
7 Вест Бромвич Альбион2640
8 Уотфорд2638
9 Бристоль Сити2637
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Куинз Парк Рейнджерс2632
14 Миллуолл2530
15 Престон Норт Энд2630
16 Ковентри Сити2629
17 Оксфорд Юнайтед2629
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2625
21 Кардифф Сити2624
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Портсмут2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2621

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close