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Атлетик Б - Леганес 26 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
26 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Атлетик Б
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Леганес, которое состоится 26 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Леганес
Леганес
1ИспанияврУнай Симон
2ИспаниязщАндони Горосабель
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
32ИспаниязщАдама Бойро
24ИспанияпзБеньят Прадос
23ИспанияпзМикель Хаурехисар
20ИспанияпзУнаи Гомес
9ГананпИньяки Уильямс
10ИспаниянпНико Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
13СербияврМарко Дмитрович
12ФранциязщВалентин Розье
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
17КамерунпзИван Неу
5ПерупзРенато Тапиа
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
11ИспаниянпХуан Крус
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
10ИспаниянпДаниэль Раба
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
19.09.2024Испания — Примера7-й турЛеганес0 : 2Атлетик Б
16.07.2020Испания - Примера37-й турАтлетик Б0 : 2Леганес
25.09.2019Испания - Примера6-й турЛеганес1 : 1Атлетик Б
24.04.2019Испания - Примера34-й турЛеганес0 : 1Атлетик Б
20.08.2018Испания - Примера1-й турАтлетик Б2 : 1Леганес
11.03.2018Испания - Примера28-й турАтлетик Б2 : 0Леганес
22.10.2017Испания - Примера9-й турЛеганес1 : 0Атлетик Б
14.05.2017Испания - Примера37-й турАтлетик Б1 : 1Леганес
14.01.2017Испания - Примера18-й турЛеганес0 : 0Атлетик Б
22.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур4 : 1Атлетик Б
19.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 2Атлетик Б
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаАтлетик Б2 : 3
08.01.2025Суперкубок Испании1/2 финалаАтлетик Б0 : 2
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 0 3 : 4Атлетик Б
18.01.2025Испания — Примера20-й турЛеганес1 : 0
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала2 : 3Леганес
11.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 1Леганес
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала1 : 2Леганес
22.12.2024Испания — Примера18-й турЛеганес2 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2046
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2039
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2039
5
Лига Европы
Вильярреал2134
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2130
7 Реал Сосьедад2028
8 Жирона2028
9 Бетис2128
10 Осасуна2127
11 Севилья2127
12 Райо Вальекано2026
13 Сельта2024
14 Лас-Пальмас2123
15 Леганес2022
16 Хетафе2020
17 Эспаньол2120
18
Зона вылета
Алавес2020
19
Зона вылета
Валенсия2016
20
Зона вылета
Вальядолид2015

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