Атлетик Б - Леганес 26 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
26 Января 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 21-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Леганес, которое состоится 26 Января 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Леганес
Леганес
|1
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|32
|зщ
|Адама Бойро
|24
|пз
|Беньят Прадос
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|20
|пз
|Унаи Гомес
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Иван Неу
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|10
|нп
|Даниэль Раба
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|19.09.2024
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 2
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|25.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|20.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 1
|11.03.2018
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|22.10.2017
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|14.05.2017
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|14.01.2017
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|22.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|08.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 0 3 : 4
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|20
|46
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|20
|39
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|20
|39
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|21
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|21
|30
|7
|Реал Сосьедад
|20
|28
|8
|Жирона
|20
|28
|9
|Бетис
|21
|28
|10
|Осасуна
|21
|27
|11
|Севилья
|21
|27
|12
|Райо Вальекано
|20
|26
|13
|Сельта
|20
|24
|14
|Лас-Пальмас
|21
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Хетафе
|20
|20
|17
|Эспаньол
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Алавес
|20
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|20
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|20
|15