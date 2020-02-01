Хетафе - Севилья 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
01 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Севилья, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|6
|пз
|Крисантус Уче
|17
|нп
|Карлес Сайоль
|29
|нп
|Коба да Коста
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|20
|пз
|Джибриль Соу
|12
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Рубен Варгас
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|06.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|12.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|21
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|21
|30
|7
|Райо Вальекано
|21
|29
|8
|Реал Сосьедад
|21
|28
|9
|Жирона
|21
|28
|10
|Бетис
|21
|28
|11
|Осасуна
|21
|27
|12
|Севилья
|21
|27
|13
|Сельта
|21
|25
|14
|Хетафе
|21
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Алавес
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|21
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|21
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|21
|15