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Хетафе - Севилья 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
01 Февраля 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Хетафе
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Севилья, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Севилья
Севилья
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
16ИспаниязщДиего Рико
5ИспанияпзЛуис Милья
8УругвайпзМауро Арамбарри
6НигерияпзКрисантус Уче
17ИспаниянпКарлес Сайоль
29ИспаниянпКоба да Коста
10ТурциянпБертуг Йылдырым
13НорвегияврЭрьян Нюланд
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
22ФранциязщЛуак Баде
6СербиязщНеманья Гудель
3ИспаниязщАдрия Педроса
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
12БельгияпзАльберт-Самби Локонга
17ИспанияпзСауль Ньигес
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
5ШвейцариянпРубен Варгас
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
14.09.2024Испания — Примера5-й турСевилья1 : 0Хетафе
30.03.2024Испания - Примера30-й турХетафе0 : 1Севилья
16.01.2024Кубок Испании1/8 финалаХетафе1 : 3Севилья
16.12.2023Испания - Примера17-й турСевилья0 : 3Хетафе
19.03.2023Испания - Примера26-й турХетафе2 : 0Севилья
08.01.2023Испания - Примера16-й турСевилья2 : 1Хетафе
09.01.2022Испания - Примера20-й турСевилья1 : 0Хетафе
23.08.2021Испания - Примера2-й турХетафе0 : 1Севилья
06.02.2021Испания - Примера22-й турСевилья3 : 0Хетафе
12.12.2020Испания - Примера13-й турХетафе0 : 1Севилья
26.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 3Хетафе
18.01.2025Испания — Примера20-й турХетафе1 : 1
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 1Хетафе
12.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 2Хетафе
03.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1 ДВХетафе
25.01.2025Испания — Примера21-й турСевилья1 : 1
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 2Севилья
11.01.2025Испания — Примера19-й турСевилья1 : 1
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала4 : 1Севилья
22.12.2024Испания — Примера18-й тур4 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2149
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2142
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
5
Лига Европы
Вильярреал2134
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2130
7 Райо Вальекано2129
8 Реал Сосьедад2128
9 Жирона2128
10 Бетис2128
11 Осасуна2127
12 Севилья2127
13 Сельта2125
14 Хетафе2123
15 Леганес2123
16 Лас-Пальмас2123
17 Алавес2121
18
Зона вылета
Эспаньол2120
19
Зона вылета
Валенсия2116
20
Зона вылета
Вальядолид2115

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