Вильярреал - Вальядолид 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
01 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Вальядолид, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Вальядолид
Вальядолид
|1
|вр
|Луис Жуниор
|17
|зщ
|Кико Фемения
|5
|зщ
|Вилли Камбвал
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|7
|нп
|Херар Морено
|15
|нп
|Тьерно Барри
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|5
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Давид Торрес
|22
|зщ
|Лукас Роза
|21
|пз
|Селим Амалла
|20
|пз
|Станко Юрич
|23
|пз
|Ануар
|10
|пз
|Иван Санчес
|9
|нп
|Маркос Андре
|7
|нп
|Мамаду Силла
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 3
|13.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|02.11.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|08.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|08.02.2019
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 0
|30.09.2018
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|25.01.2014
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
|13.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 5
|18.12.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|17.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 2
|20.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|21
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|21
|30
|7
|Райо Вальекано
|21
|29
|8
|Реал Сосьедад
|21
|28
|9
|Жирона
|21
|28
|10
|Бетис
|21
|28
|11
|Осасуна
|21
|27
|12
|Севилья
|21
|27
|13
|Сельта
|21
|25
|14
|Хетафе
|21
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Алавес
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|21
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|21
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|21
|15