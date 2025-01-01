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Вильярреал - Вальядолид 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
01 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Вильярреал
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Вальядолид, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Вальядолид
Вальядолид
1БразилияврЛуис Жуниор
17ИспаниязщКико Фемения
5ФранциязщВилли Камбвал
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
18СенегалпзПап Гейе
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
7ИспаниянпХерар Морено
15ФранциянпТьерно Барри
13ЭстонияврКарл Хейн
2ИспаниязщЛуис Перес
5ИспаниязщХави Санчес
3ИспаниязщДавид Торрес
22БразилиязщЛукас Роза
21МароккопзСелим Амалла
20ХорватияпзСтанко Юрич
23Мароккопз Ануар
10ИспанияпзИван Санчес
9БразилиянпМаркос Андре
7СенегалнпМамаду Силла
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
26.10.2024Испания — Примера11-й турВальядолид1 : 2Вильярреал
15.04.2023Испания - Примера29-й турВильярреал1 : 2Вальядолид
13.08.2022Испания - Примера1-й турВальядолид0 : 3Вильярреал
13.05.2021Испания - Примера36-й турВальядолид0 : 2Вильярреал
02.11.2020Испания - Примера8-й турВильярреал2 : 0Вальядолид
08.02.2020Испания - Примера23-й турВальядолид1 : 1Вильярреал
21.09.2019Испания - Примера5-й турВильярреал2 : 0Вальядолид
08.02.2019Испания - Примера23-й турВальядолид0 : 0Вильярреал
30.09.2018Испания - Примера7-й турВильярреал0 : 1Вальядолид
25.01.2014Испания - Примера21-й турВальядолид1 : 0Вильярреал
25.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Вильярреал
20.01.2025Испания — Примера20-й турВильярреал4 : 0
13.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 0Вильярреал
22.12.2024Испания — Примера18-й тур2 : 5Вильярреал
18.12.2024Испания — Примера12-й турВильярреал1 : 1
25.01.2025Испания — Примера21-й турВальядолид0 : 3
17.01.2025Испания — Примера20-й тур2 : 1Вальядолид
11.01.2025Испания — Примера19-й турВальядолид1 : 0
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала3 : 2Вальядолид
20.12.2024Испания — Примера18-й тур3 : 0Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2149
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2142
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
5
Лига Европы
Вильярреал2134
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2130
7 Райо Вальекано2129
8 Реал Сосьедад2128
9 Жирона2128
10 Бетис2128
11 Осасуна2127
12 Севилья2127
13 Сельта2125
14 Хетафе2123
15 Леганес2123
16 Лас-Пальмас2123
17 Алавес2121
18
Зона вылета
Эспаньол2120
19
Зона вылета
Валенсия2116
20
Зона вылета
Вальядолид2115

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