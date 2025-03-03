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Сочи - Сокол 03 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 03-03-2025 17:00
03 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур
СочиСокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Сокол, которое состоится 03 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Беларусь Алексей Анатольевич Бага
История личных встреч
21.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Сокол1 : 1Сочи
24.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Сочи0 : 3Сокол
02.11.2014 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Сокол1 : 1Сочи
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Сочи
17.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Сочи
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Сочи2 : 0
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Сочи1 : 1 3 : 4
22.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Сочи5 : 2
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Сокол0 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Сокол1 : 2
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 2 : 0Сокол
09.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 3 : 1Сокол
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Сокол1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2246
2
Повышение
Торпедо М2243
3
Стыковая зона
Черноморец2239
4
Стыковая зона
Урал2137
5 Сочи2137
6 СКА-Хабаровск2232
7 Енисей2230
8 Арсенал Т2230
9 Ротор2130
10 Чайка2229
11 Нефтехимик2226
12 КАМАЗ2225
13 Родина2224
14 Шинник2222
15 Уфа2221
16
Зона вылета
Сокол2119
17
Зона вылета
Алания2218
18
Зона вылета
Тюмень2215

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