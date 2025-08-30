Реал Мадрид - Мальорка 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 21:30
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
30 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Мальорка, которое состоится 30 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|нп
|Арда Гюлер
|11
|нп
|Родриго
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Лео Роман
|2
|зщ
|Матеу Морей
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|8
|пз
|Ману Морланес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 1
|09.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|18.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|14.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 3
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|6 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 3
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|09.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|4 : 0
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|3 : 2
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 3
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Реал» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Бетис
|3
|5
|7
|Эспаньол
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Осасуна
|2
|3
|11
|Реал Сосьедад
|2
|2
|12
|Эльче
|2
|2
|13
|Сельта
|3
|2
|14
|Атлетико М
|2
|1
|15
|Валенсия
|2
|1
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0