Реал Мадрид - Мальорка 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 21:30
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
30 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Реал Мадрид
Мальорка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Мальорка, которое состоится 30 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
3БразилиязщЭдер Милитао
24ИспаниязщДин Хёйсен
18ИспаниязщАльваро Фернандес
14ФранциязщОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
15ТурциянпАрда Гюлер
11Бразилиянп Родриго
10ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
1ИспанияврЛео Роман
2ИспаниязщМатеу Морей
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
4АлбаниязщМараш Кумбула
22КолумбиязщХоан Мохика
8ИспанияпзМану Морланес
5ИспанияпзОмар Маскарель
10ИспанияпзСерхи Дардер
11ЯпониянпТакума Асано
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
14.05.2025Испания — Примера36-й турРеал Мадрид2 : 1Мальорка
09.01.2025Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид3 : 0Мальорка
18.08.2024Испания — Примера1-й турМальорка1 : 1Реал Мадрид
13.04.2024Испания - Примера31-й турМальорка0 : 1Реал Мадрид
03.01.2024Испания - Примера19-й турРеал Мадрид1 : 0Мальорка
05.02.2023Испания - Примера20-й турМальорка1 : 0Реал Мадрид
11.09.2022Испания - Примера5-й турРеал Мадрид4 : 1Мальорка
14.03.2022Испания - Примера28-й турМальорка0 : 3Реал Мадрид
22.09.2021Испания - Примера6-й турРеал Мадрид6 : 1Мальорка
24.06.2020Испания - Примера31-й турРеал Мадрид2 : 0Мальорка
24.08.2025Испания — Примера2-й тур0 : 3Реал Мадрид
19.08.2025Испания — Примера1-й турРеал Мадрид1 : 0
12.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 4Реал Мадрид
09.07.2025Клубный чемпионат мира — 20251/2 финала4 : 0Реал Мадрид
05.07.2025Клубный чемпионат мира — 20251/4 финалаРеал Мадрид3 : 2
23.08.2025Испания — Примера2-й турМальорка1 : 1
16.08.2025Испания — Примера1-й турМальорка0 : 3
30.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Мальорка0 : 4
24.05.2025Испания — Примера38-й тур0 : 0Мальорка
18.05.2025Испания — Примера37-й турМальорка1 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Реал» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Хетафе26
5
Лига Европы
Атлетик Б26
6
Лига конференций
Бетис35
7 Эспаньол24
8 Райо Вальекано23
9 Алавес23
10 Осасуна23
11 Реал Сосьедад22
12 Эльче22
13 Сельта32
14 Атлетико М21
15 Валенсия21
16 Мальорка21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте20
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

Отзывы и комментарии к матчу

