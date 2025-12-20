Тоттенхэм - Ливерпуль 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 19:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
20 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|23
|зщ
|Педро Порро
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|7
|пз
|Хави Симонс
|39
|пз
|Рандаль Коло Муани
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|12
|зщ
|Конор Брэдли
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|22
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Томас Франк
|Арне Слот
История личных встреч
|27.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 1
|06.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|08.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 6
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|16
|33
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|16
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|26
|7
|Ливерпуль
|16
|26
|8
|Сандерленд
|16
|26
|9
|Эвертон
|16
|24
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|13
|Борнмут
|16
|21
|14
|Фулхэм
|16
|20
|15
|Брентфорд
|16
|20
|16
|Ноттингем Форест
|16
|18
|17
|Лидс Юнайтед
|16
|16
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|2