02:31 ()
Свернуть список

Тоттенхэм - Ливерпуль 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 19:30
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
20 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Италия вр Гульельмо Викарио
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
23 Испания зщ Педро Порро
20 Гана пз Мохаммед Кудус
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
7 Нидерланды пз Хави Симонс
39 Франция пз Рандаль Коло Муани
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
12 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
17 Англия пз Кёртис Джонс
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
27.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль5 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ливерпуль4 : 0Тоттенхэм Хотспур
08.01.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 0Ливерпуль
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 6Ливерпуль
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль4 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Ливерпуль
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль4 : 3Тоттенхэм Хотспур
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ливерпуль
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль1 : 1Тоттенхэм Хотспур
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Ливерпуль
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Тоттенхэм Хотспур
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
02.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ливерпуль
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 3Ливерпуль
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль1 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 0 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1636
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1634
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1633
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1626
6 Манчестер Юнайтед1626
7 Ливерпуль1626
8 Сандерленд1626
9 Эвертон1624
10 Брайтон энд Хоув Альбион1623
11 Тоттенхэм Хотспур1622
12 Ньюкасл Юнайтед1622
13 Борнмут1621
14 Фулхэм1620
15 Брентфорд1620
16 Ноттингем Форест1618
17 Лидс Юнайтед1616
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1613
19
Зона вылета
Бёрнли1610
20
Зона вылета
Вулверхэмптон162

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close