01:48 ()
Хайденхайм - Бавария 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 18:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
21 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Хайденхайм
Бавария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Бавария, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Бавария
Мюнхен
41 Германия вр Диант Рамай
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
2 Германия зщ Марнон Буш
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
27 Германия пз Томас Келлер
3 Германия пз Ян Шёппнер
16 Германия пз Юлиан Нихюс
22 Германия пз Арийон Ибрахимович
17 Австрия пз Матиас Хонсак
18 Германия нп Марвин Пирингер
40 Германия вр Йонас Урбиг
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
20 Германия пз Том Бишоф
8 Германия пз Леон Горецка
42 Германия пз Ленарт Карл
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция нп Майкл Олисе
9 Англия нп Гарри Кейн
14 Колумбия нп Луис Диас
Германия Франк Шмидт
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур Хайденхайм0 : 4Бавария
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Бавария4 : 2Хайденхайм
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Хайденхайм3 : 2Бавария
11.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Бавария4 : 2Хайденхайм
03.04.2019 Кубок Германии 1/4 финала Бавария5 : 4Хайденхайм
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 2 : 1Хайденхайм
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Хайденхайм2 : 1
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 2Хайденхайм
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Хайденхайм0 : 3
08.11.2025 Германия — Бундеслига 10-й тур 6 : 0Хайденхайм
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Бавария2 : 2
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бавария3 : 1
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 5Бавария
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 3Бавария
29.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур Бавария3 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Бундеслиги: «Хайденхайм» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1438
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1532
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1525
8 Унион1521
9 Фрайбург1520
10 Вердер1517
11 Кёльн1516
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1516
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1411
17
Зона вылета
Хайденхайм1411
18
Зона вылета
Майнц147

