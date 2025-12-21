Хайденхайм - Бавария 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 18:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
21 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Бавария, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Бавария
Мюнхен
|41
|вр
|Диант Рамай
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|2
|зщ
|Марнон Буш
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|27
|пз
|Томас Келлер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|20
|пз
|Том Бишоф
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Ленарт Карл
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|нп
|Майкл Олисе
|9
|нп
|Гарри Кейн
|14
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Венсан Компани
История личных встреч
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|0 : 4
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|03.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|5 : 4
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|6 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 5
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Бундеслиги: «Хайденхайм» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|38
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|15
|25
|8
|Унион
|15
|21
|9
|Фрайбург
|15
|20
|10
|Вердер
|15
|17
|11
|Кёльн
|15
|16
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|15
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|14
|7