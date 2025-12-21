01:49 ()
Волендам - Спарта 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 17:45
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
21 Декабря 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Волендам
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Спарта, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Спарта
Роттердам
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
5 Нидерланды зщ Прешес Угву
4 Нидерланды зщ Ксавье Мбуямба
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
32 Нидерланды зщ Yannick Leliendal
11 Нидерланды пз Аурелио Ухлерс
8 Нидерланды пз Гибсон Ях
18 Нидерланды пз Nordin Bakala
17 Нидерланды нп Joel Ideho
7 Азербайджан нп Озан Кёкчю
9 Нидерланды нп Henk Veerman
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
5 Нидерланды зщ Mike Kleijn
6 Нидерланды пз Юлиан Бас
8 Норвегия пз Джошуа Китолано
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
22 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
11 Япония нп Сюнсукэ Мито
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Спарта1 : 0Волендам
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Волендам1 : 4Спарта
13.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Волендам2 : 1Спарта
03.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Спарта4 : 0Волендам
30.10.2019 Кубок Нидерландов 1-й раунд Спарта1 : 0Волендам
01.02.2019 Нидерланды - Первый дивизион 23-й тур Волендам2 : 2Спарта
24.08.2018 Нидерланды - Первый дивизион 2-й тур Спарта2 : 0Волендам
24.01.2017 Кубок Нидерландов 1/4 финала Волендам1 : 1 5 : 6Спарта
18.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала Волендам2 : 0 ДВ
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 3 : 0Волендам
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Волендам2 : 3
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 3 : 0Волендам
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Волендам1 : 1
18.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 5Спарта
14.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Спарта0 : 3
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Спарта1 : 0
29.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 3 : 1Спарта
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Спарта1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1643
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1634
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1626
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1525
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1624
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1623
9 Херенвен1723
10 Спарта1620
11 Эксельсиор1619
12 ПЕК Зволле1719
13 Гоу Эхед Иглс1618
14 Фортуна1618
15 Волендам1614
16
Стыковая зона
Хераклес1714
17
Зона вылета
НАК Бреда1613
18
Зона вылета
Телстар1612

