Волендам - Спарта 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 17:45
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
21 Декабря 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Спарта, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волендам
Волендам
Спарта
Роттердам
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|5
|зщ
|Прешес Угву
|4
|зщ
|Ксавье Мбуямба
|20
|зщ
|Ник Версхурен
|32
|зщ
|Yannick Leliendal
|11
|пз
|Аурелио Ухлерс
|8
|пз
|Гибсон Ях
|18
|пз
|Nordin Bakala
|17
|нп
|Joel Ideho
|7
|нп
|Озан Кёкчю
|9
|нп
|Henk Veerman
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Тео Кинтеро
|5
|зщ
|Mike Kleijn
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Джошуа Китолано
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|22
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|11
|нп
|Сюнсукэ Мито
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|30.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|01.02.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|2 : 2
|24.08.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|2-й тур
|2 : 0
|24.01.2017
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 6
|18.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0 ДВ
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|18.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 5
|14.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|43
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|16
|26
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|24
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|16
|20
|11
|Эксельсиор
|16
|19
|12
|ПЕК Зволле
|17
|19
|13
|Гоу Эхед Иглс
|16
|18
|14
|Фортуна
|16
|18
|15
|Волендам
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|17
|14
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|16
|13
| 18
Зона вылета
|Телстар
|16
|12