Удинезе - Лацио 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 19:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
27 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лацио, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Лацио
Рим
|1
|вр
|Алессандро Нундзьянте
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|13
|зщ
|Николо Бертола
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|32
|пз
|Данило Катальди
|5
|пз
|Матиас Весино
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|18.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|4 : 4
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|02.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 2
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|29.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Аталанта
|16
|22
|10
|Кремонезе
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|21
|12
|Удинезе
|16
|21
|13
|Торино
|16
|20
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|16
|15
|16
|Дженоа
|16
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|16
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|16
|9