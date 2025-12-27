05:18 ()
Свернуть список

Удинезе - Лацио 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 19:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
27 Декабря 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Удинезе
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лацио, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Лацио
Рим
1 Италия вр Алессандро Нундзьянте
31 Дания зщ Томас Кристенсен
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
28 Франция зщ Умар Соле
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
13 Италия зщ Николо Бертола
24 Польша пз Якуб Пётровски
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Англия нп Кинан Дэвис
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
32 Италия пз Данило Катальди
5 Уругвай пз Матиас Весино
21 Франция пз Реда Белахьяне
22 Италия нп Маттео Канчелльери
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
10.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Лацио1 : 1Удинезе
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Удинезе2 : 1Лацио
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Лацио1 : 2Удинезе
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе1 : 2Лацио
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Удинезе0 : 1Лацио
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Лацио0 : 0Удинезе
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе1 : 1Лацио
18.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0 ДВУдинезе
02.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Лацио4 : 4Удинезе
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Удинезе0 : 1Лацио
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 5 : 1Удинезе
14.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Удинезе1 : 0
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Удинезе1 : 2
02.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 0Удинезе
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 0 : 2Удинезе
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур Лацио0 : 0
13.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 0 : 1Лацио
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Лацио1 : 1
04.12.2025 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0
29.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 0Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1630
5
Лига Европы
Ювентус1629
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1623
9 Аталанта1622
10 Кремонезе1621
11 Сассуоло1621
12 Удинезе1621
13 Торино1620
14 Лечче1516
15 Кальяри1615
16 Дженоа1614
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1611
20
Зона вылета
Фиорентина169

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close