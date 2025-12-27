Лечче - Комо 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 16:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
27 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Лечче
Комо
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|93
|пз
|Юссеф Мале
|77
|пз
|Мохамед Каба
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
|7
|нп
|Тете Моренте
|9
|нп
|Никола Штулич
|1
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|42
|нп
|Джейден Аддай
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|19.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|05.02.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|1 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|1 : 1
|12.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 5
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|33
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|31
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|16
|30
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|16
|29
| 6
Лига конференций
|Болонья
|15
|25
|7
|Комо
|15
|24
|8
|Лацио
|16
|23
|9
|Аталанта
|16
|22
|10
|Кремонезе
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|21
|12
|Удинезе
|16
|21
|13
|Торино
|16
|20
|14
|Лечче
|15
|16
|15
|Кальяри
|16
|15
|16
|Дженоа
|16
|14
|17
|Парма
|15
|14
| 18
Зона вылета
|Верона
|15
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|16
|11
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|16
|9