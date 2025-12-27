05:19 ()
Лечче - Комо 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 16:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
27 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Лечче
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Комо, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Комо
Комо
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
20 Албания пз Юльбер Рамадани
93 Марокко пз Юссеф Мале
77 Франция пз Мохамед Каба
23 Италия нп Риккардо Соттиль
7 Испания нп Тете Моренте
9 Сербия нп Никола Штулич
1 Франция вр Жан Бутез
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
14 Испания зщ Хакобо Рамон
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
3 Испания зщ Алекс Валле
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
17 Испания нп Хесус Родригес
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
42 Нидерланды нп Джейден Аддай
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
19.04.2025 Италия — Серия А 33-й тур Лечче0 : 3Комо
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Комо2 : 0Лечче
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Лечче1 : 0Комо
05.02.2022 Италия - Серия B Серия B. 21-й тур Комо1 : 1Лечче
29.08.2021 Италия - Серия B Серия B. 2-й тур Лечче1 : 1Комо
12.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Лечче1 : 0
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 2 : 0Лечче
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Лечче2 : 1
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 2 : 0Лечче
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Лечче0 : 0
15.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Комо
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 4 : 0Комо
28.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Комо2 : 0
24.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 1 : 5Комо
08.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Комо0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1533
2
Лига чемпионов
Милан1532
3
Лига чемпионов
Наполи1531
4
Лига чемпионов
Рома1630
5
Лига Европы
Ювентус1629
6
Лига конференций
Болонья1525
7 Комо1524
8 Лацио1623
9 Аталанта1622
10 Кремонезе1621
11 Сассуоло1621
12 Удинезе1621
13 Торино1620
14 Лечче1516
15 Кальяри1615
16 Дженоа1614
17 Парма1514
18
Зона вылета
Верона1512
19
Зона вылета
Пиза1611
20
Зона вылета
Фиорентина169

