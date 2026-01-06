02:02 ()
Пиза - Комо 06 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 06-01-2026 16:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
06 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Пиза
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Комо, которое состоится 06 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза
Комо
Комо
1 Хорватия вр Адриан Шемпер
33 Италия зщ Артуро Калабрези
4 Италия зщ Антонио Караччоло
5 Италия зщ Симоне Канестрелли
3 Италия зщ Самуэеле Ангори
15 Германия пз Идрисса Туре
20 Швейцария пз Михел Эбишер
21 Турция пз Исак Вурал
32 Италия пз Стефано Морео
10 Франция пз Маттео Трамони
7 Алжир нп Мехди Лери
1 Франция вр Жан Бутез
77 Бельгия зщ Игнасе ван дер Бремпт
14 Испания зщ Хакобо Рамон
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
18 Испания зщ Альберто Морено
31 Косово зщ Мергим Войвода
23 Аргентина пз Максимо Перроне
6 Франция пз Максанс Какере
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
17 Испания нп Хесус Родригес
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
16.03.2024 Италия - Серия B Серия В. 30-й тур Комо3 : 1Пиза
04.11.2023 Италия - Серия B Серия В. 12-й тур Пиза1 : 1Комо
21.01.2023 Италия - Серия B Серия В. 21-й тур Комо2 : 2Пиза
21.08.2022 Италия - Серия B Серия В. 2-й тур Пиза2 : 2Комо
18.04.2022 Италия - Серия B Серия B. 35-й тур Пиза3 : 1Комо
05.12.2021 Италия - Серия B Серия B. 16-й тур Комо0 : 1Пиза
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 1Пиза
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Пиза0 : 2
21.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 2Пиза
12.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Пиза
08.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур Пиза0 : 1
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур Комо1 : 0
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур 0 : 3Комо
15.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 0Комо
06.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 4 : 0Комо
28.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Комо2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1739
2
Лига чемпионов
Милан1738
3
Лига чемпионов
Наполи1737
4
Лига чемпионов
Ювентус1833
5
Лига Европы
Рома1833
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1726
8 Аталанта1825
9 Лацио1824
10 Торино1823
11 Сассуоло1823
12 Удинезе1822
13 Кремонезе1821
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1717
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Верона1712
19
Зона вылета
Пиза1812
20
Зона вылета
Фиорентина1812

