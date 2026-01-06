Пиза - Комо 06 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 06-01-2026 16:00
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
06 Января 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Комо, которое состоится 06 Января 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза
Комо
Комо
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|4
|зщ
|Антонио Караччоло
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|3
|зщ
|Самуэеле Ангори
|15
|пз
|Идрисса Туре
|20
|пз
|Михел Эбишер
|21
|пз
|Исак Вурал
|32
|пз
|Стефано Морео
|10
|пз
|Маттео Трамони
|7
|нп
|Мехди Лери
|1
|вр
|Жан Бутез
|77
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|пз
|Максимо Перроне
|6
|пз
|Максанс Какере
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|17
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Сеск Фабрегас
История личных встреч
|16.03.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 30-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 12-й тур
|1 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 21-й тур
|2 : 2
|21.08.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 2-й тур
|2 : 2
|18.04.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 35-й тур
|3 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 16-й тур
|0 : 1
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|12.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|4 : 0
|28.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Рома
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|17
|26
|8
|Аталанта
|18
|25
|9
|Лацио
|18
|24
|10
|Торино
|18
|23
|11
|Сассуоло
|18
|23
|12
|Удинезе
|18
|22
|13
|Кремонезе
|18
|21
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|17
|17
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|18
|12