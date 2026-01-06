Лечче - Рома 06 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 06-01-2026 19:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
06 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Рома, которое состоится 06 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Рома
Рим
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|13
|зщ
|Матиас Перес
|5
|зщ
|Джамиль Зиберт
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|77
|пз
|Мохамед Каба
|93
|пз
|Юссеф Мале
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
|9
|нп
|Никола Штулич
|99
|вр
|Миле Свилар
|24
|зщ
|Ян Зюлковски
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|19
|зщ
|Зеки Челик
|43
|зщ
|Уэсли Франса
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|18
|нп
|Матиас Соуле
|21
|нп
|Пауло Дибала
|11
|нп
|Эван Фергюсон
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|4 : 1
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|11.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 1
|20.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|07.04.2012
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 2
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|0 : 3
|12.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|29.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|3 : 1
|20.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|15.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|11.12.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Рома
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|17
|26
|8
|Аталанта
|18
|25
|9
|Лацио
|18
|24
|10
|Торино
|18
|23
|11
|Сассуоло
|18
|23
|12
|Удинезе
|18
|22
|13
|Кремонезе
|18
|21
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|17
|17
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|18
|12