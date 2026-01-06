02:02 ()
Лечче - Рома 06 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 06-01-2026 19:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
06 Января 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Лечче
Рома

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Рома, которое состоится 06 Января 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Рома
Рим
30 Италия вр Владимиро Фальконе
13 Чили зщ Матиас Перес
5 Германия зщ Джамиль Зиберт
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
20 Албания пз Юльбер Рамадани
77 Франция пз Мохамед Каба
93 Марокко пз Юссеф Мале
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
23 Италия нп Риккардо Соттиль
9 Сербия нп Никола Штулич
99 Сербия вр Миле Свилар
24 Польша зщ Ян Зюлковски
23 Италия зщ Джанлука Манчини
22 Испания зщ Марио Эрмосо
19 Турция зщ Зеки Челик
43 Бразилия зщ Уэсли Франса
4 Италия пз Бриан Кристанте
17 Франция пз Ману Коне
18 Аргентина нп Матиас Соуле
21 Аргентина нп Пауло Дибала
11 Ирландия нп Эван Фергюсон
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Лечче0 : 1Рома
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Рома4 : 1Лечче
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лечче0 : 0Рома
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Рома2 : 1Лечче
11.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Лечче1 : 1Рома
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Рома2 : 1Лечче
20.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Рома3 : 1Лечче
23.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Рома4 : 0Лечче
29.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Лечче0 : 1Рома
07.04.2012 Италия - Серия А 31-й тур Лечче4 : 2Рома
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 1Лечче
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Лечче0 : 3
12.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Лечче1 : 0
07.12.2025 Италия — Серия А 14-й тур 2 : 0Лечче
30.11.2025 Италия — Серия А 13-й тур Лечче2 : 1
03.01.2026 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 0Рома
29.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Рома3 : 1
20.12.2025 Италия — Серия А 16-й тур 2 : 1Рома
15.12.2025 Италия — Серия А 15-й тур Рома1 : 0
11.12.2025 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 3Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1739
2
Лига чемпионов
Милан1738
3
Лига чемпионов
Наполи1737
4
Лига чемпионов
Ювентус1833
5
Лига Европы
Рома1833
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1726
8 Аталанта1825
9 Лацио1824
10 Торино1823
11 Сассуоло1823
12 Удинезе1822
13 Кремонезе1821
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1717
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Верона1712
19
Зона вылета
Пиза1812
20
Зона вылета
Фиорентина1812

