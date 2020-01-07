Торино - Удинезе 07 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 07-01-2026 21:45
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
07 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Удинезе, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Альберто Палеари
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|10
|пз
|Никола Влашич
|7
|нп
|Закария Абухляль
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|19
|нп
|Че Адамс
|93
|вр
|Даниэле Паделли
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|13
|зщ
|Николо Бертола
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|11
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
Главные тренеры
|Марко Барони
|Коста Руньяич
История личных встреч
|23.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|2 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|22.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 3
|04.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|2 : 3
|03.01.2026
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Италия — Серия А
|16-й тур
|5 : 1
|14.12.2025
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|08.12.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Рома
|18
|33
| 6
Лига конференций
|Комо
|17
|30
|7
|Болонья
|17
|26
|8
|Аталанта
|18
|25
|9
|Лацио
|18
|24
|10
|Торино
|18
|23
|11
|Сассуоло
|18
|23
|12
|Удинезе
|18
|22
|13
|Кремонезе
|18
|21
|14
|Кальяри
|18
|18
|15
|Парма
|17
|18
|16
|Лечче
|17
|17
|17
|Дженоа
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Верона
|17
|12
| 19
Зона вылета
|Пиза
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|18
|12