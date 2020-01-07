23:09 ()
Торино - Удинезе 07 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 07-01-2026 21:45
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
07 Января 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Торино
Удинезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Удинезе, которое состоится 07 Января 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Удинезе
Удине
1ИталияврАльберто Палеари
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
13ЧилизщГильермо Марипан
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
6ТурцияпзЭмирхан Илькхан
20АвстрияпзВалентино Лацаро
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
10ХорватияпзНикола Влашич
7МарокконпЗакария Абухляль
18АргентинанпДжованни Симеоне
19ШотландиянпЧе Адамс
93ИталияврДаниэле Паделли
31ДаниязщТомас Кристенсен
27БельгиязщКристиан Кабазель
13ИталиязщНиколо Бертола
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
11Кот-д'ИвуарзщХассан Камара
24ПольшапзЯкуб Пётровски
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
9АнглиянпКинан Дэвис
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
23.04.2025Италия — Серия А33-й турТорино2 : 0Удинезе
29.12.2024Италия — Серия А18-й турУдинезе2 : 2Торино
16.03.2024Италия - Серия А29-й турУдинезе0 : 2Торино
23.12.2023Италия - Серия А17-й турТорино1 : 1Удинезе
05.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турТорино1 : 0Удинезе
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турУдинезе1 : 2Торино
06.02.2022Италия - Серия А24-й турУдинезе2 : 0Торино
22.11.2021Италия - Серия А13-й турТорино2 : 1Удинезе
10.04.2021Италия - Серия А30-й турУдинезе0 : 1Торино
12.12.2020Италия - Серия А11-й турТорино2 : 3Удинезе
04.01.2026Италия — Серия А18-й тур0 : 3Торино
27.12.2025Италия — Серия А17-й турТорино1 : 2
21.12.2025Италия — Серия А16-й тур0 : 1Торино
13.12.2025Италия — Серия А15-й турТорино1 : 0
08.12.2025Италия — Серия А14-й турТорино2 : 3
03.01.2026Италия — Серия А18-й тур1 : 0Удинезе
27.12.2025Италия — Серия А17-й турУдинезе1 : 1
21.12.2025Италия — Серия А16-й тур5 : 1Удинезе
14.12.2025Италия — Серия А15-й турУдинезе1 : 0
08.12.2025Италия — Серия А14-й турУдинезе1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М1739
2
Лига чемпионов
Милан1738
3
Лига чемпионов
Наполи1737
4
Лига чемпионов
Ювентус1833
5
Лига Европы
Рома1833
6
Лига конференций
Комо1730
7 Болонья1726
8 Аталанта1825
9 Лацио1824
10 Торино1823
11 Сассуоло1823
12 Удинезе1822
13 Кремонезе1821
14 Кальяри1818
15 Парма1718
16 Лечче1717
17 Дженоа1815
18
Зона вылета
Верона1712
19
Зона вылета
Пиза1812
20
Зона вылета
Фиорентина1812

Отзывы и комментарии к матчу

