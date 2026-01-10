Манчестер Сити - Эксетер Сити 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 17:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
10 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Кубок Англии, 3. 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Эксетер Сити, которое состоится 10 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Эксетер Сити
Эксетер
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|07.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|27.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|06.12.2025
|Кубок Англии
|2-й раунд
|4 : 0
|01.11.2025
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 2
|13.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|11.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Лутон Таун
Форест Грин Роверс
|4 : 3
| Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
|4 : 1
| Барнсли
Йорк Сити
|3 : 2
| Спеннимур Таун
Барроу
|0 : 2
| Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
|1 : 3
| Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
|2 : 0
| Стивенидж
Честерфилд
|0 : 1
| Борхэм Вуд
Кроули Таун
|3 : 0
| Кру Александра
Донкастер Роверс
|1 : 2
| Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
|2 : 1
| Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
|2 : 1
| Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
|3 : 1
| Уилдстон
Саутенд Юнайтед
|1 : 0
| Ньюпорт Каунти
Гиллингем
|2 : 2 4 : 3
| Рединг
Карлайл Юнайтед
|2 : 3 ДВ
| Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
|1 : 0
| Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
|2 : 3
| Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
|2 : 1 ДВ
| Бромли
Бристоль Роверс
|1 : 2
| Солфорд Сити
Линкольн Сити
|1 : 1 4 : 2
| Блэкпул
Сканторп Юнайтед
|1 : 0
| Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
|3 : 2
| Маклсфилд Таун
Тоттон
|6 : 3
| Флитвуд Таун
Барнет
|2 : 1
| Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
|6 : 0
| Кембридж Юнайтед
Честер
|3 : 0
| Бакстон
Чатем Таун
|2 : 1 ДВ
| Галифакс Таун
Эксетер Сити
|0 : 2
| Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
|1 : 2 ДВ
| Слау Таун
Алтринчем
|2 : 1
| Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
|1 : 0
| Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
|1 : 1 5 : 3
| Уимблдон
Гейтсхед
|0 : 2
| Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
|3 : 1
| Брэкли Таун
Ноттс Каунти
|2 : 2 4 : 3
| Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
|1 : 3
| Истли
Уолсолл
|0 : 3
| Порт Вейл
Молдон энд Типтри
|5 : 1
| Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
|1 : 2 ДВ
| Тамуорт
Лейтон Ориент
|0 : 1
2-й раунд
| Солфорд Сити
Лейтон Ориент
|4 : 0
| Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
|0 : 2
| Порт Вейл
Бристоль Роверс
|1 : 0
| Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
|4 : 0
| Гримсби Таун
Уилдстон
|4 : 0
| Флитвуд Таун
Лутон Таун
|2 : 2 4 : 2
| Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
|2 : 2 1 : 3
| Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
|3 : 1
| Уиган Атлетик
Барроу
|2 : 2 4 : 3
| Питерборо Юнайтед
Барнсли
|0 : 1
| Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
|0 : 0 4 : 5
| Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
|4 : 0
| Челтнем Таун
Бакстон
|6 : 2
| Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
|1 : 2 ДВ
| Честерфилд
Донкастер Роверс
|1 : 2
| Слау Таун
Маклсфилд Таун
|1 : 3 ДВ
| Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
|3 : 0
| Гейтсхед
Уолсолл
|0 : 2
| Блэкпул
Карлайл Юнайтед
|4 : 1
| Брэкли Таун
Бёртон Альбион
|1 : 3
3-й раунд
| Порт Вейл
Флитвуд Таун
|09.01
| Рексем
Ноттингем Форест
|09.01
| Престон Норт Энд
Уиган Атлетик
|09.01
| Милтон-Кинс Донс
Оксфорд Юнайтед
|09.01
| Эвертон
Сандерленд
|10.01
| Вулверхэмптон
Шрусбери Таун
|10.01
| Маклсфилд Таун
Кристал Пэлас
|10.01
| Челтнем Таун
Лестер Сити
|10.01
| Солфорд Сити
Суиндон Таун
|10.01
| Борхэм Вуд
Бёртон Альбион
|10.01
| Ипсвич Таун
Блэкпул
|10.01
| Бёрнли
Миллуолл
|10.01
| Донкастер Роверс
Саутгемптон
|10.01
| Манчестер Сити
Эксетер Сити
|10.01
| Фулхэм
Мидлсбро
|10.01
| Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
|10.01
| Сток Сити
Ковентри Сити
|10.01
| Шеффилд Уэнсдей
Брентфорд
|10.01
| Бристоль Сити
Уотфорд
|10.01
| Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
|10.01
| Гримсби Таун
Уэстон-сьюпер-Мэр
|10.01
| Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
|10.01
| Чарльтон Атлетик
Челси
|10.01
| Дерби Каунти
Лидс Юнайтед
|11.01
| Портсмут
Арсенал
|11.01
| Норвич Сити
Уолсолл
|11.01
| Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион
|11.01
| Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
|11.01
| Шеффилд Юнайтед
Мэнсфилд Таун
|11.01
| Халл Сити
Блэкберн Роверс
|11.01
| Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|11.01
| Ливерпуль
Барнсли
|12.01