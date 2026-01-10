01:56 ()
АЗ Алкмар - Волендам 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 17:30
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
10 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Волендам

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Волендам, которое состоится 10 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
История личных встреч
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Волендам2 : 2АЗ Алкмар
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Волендам0 : 4АЗ Алкмар
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар3 : 0Волендам
04.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Волендам1 : 1АЗ Алкмар
30.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур АЗ Алкмар2 : 1Волендам
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 4 : 3АЗ Алкмар
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур АЗ Алкмар0 : 0
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 3АЗ Алкмар
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур АЗ Алкмар2 : 2
03.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 3АЗ Алкмар
21.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Волендам0 : 1
18.12.2025 Кубок Нидерландов 1/16 финала Волендам2 : 0 ДВ
13.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур 3 : 0Волендам
07.12.2025 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Волендам2 : 3
30.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 3 : 0Волендам
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1746
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1735
3
Лига чемпионов
Аякс1730
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1729
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1727
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1725
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1625
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1723
9 Херенвен1723
10 Спарта1723
11 Фортуна1721
12 Гоу Эхед Иглс1719
13 Эксельсиор1619
14 ПЕК Зволле1719
15 Телстар1715
16
Стыковая зона
Волендам1714
17
Зона вылета
Хераклес1714
18
Зона вылета
НАК Бреда1713

