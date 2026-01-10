АЗ Алкмар - Волендам 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 17:30
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
10 Января 2026 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Волендам, которое состоится 10 Января 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 18-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|04.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 1
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|4 : 3
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 3
|21.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|0 : 1
|18.12.2025
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0 ДВ
|13.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|3 : 0
|07.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 3
|30.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|46
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|17
|35
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|17
|30
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|17
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|17
|27
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|25
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|16
|25
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|17
|23
|9
|Херенвен
|17
|23
|10
|Спарта
|17
|23
|11
|Фортуна
|17
|21
|12
|Гоу Эхед Иглс
|17
|19
|13
|Эксельсиор
|16
|19
|14
|ПЕК Зволле
|17
|19
|15
|Телстар
|17
|15
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|17
|14
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|17
|13