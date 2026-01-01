23:13 ()
Бавария - Вольфсбург 11 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 11-01-2026 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
11 Января 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Бавария
Вольфсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вольфсбург, которое состоится 11 Января 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вольфсбург
Вольфсбург
1 Германия вр Мануэль Нойер
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
42 Германия пз Ленарт Карл
8 Германия пз Леон Горецка
45 Германия пз Александар Павлович
17 Франция нп Майкл Олисе
14 Колумбия нп Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Польша вр Камиль Грабара
26 Франция зщ Саэль Кумбеди
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
15 Германия зщ Моритц Йенц
25 Германия пз Арон Центер
31 Германия пз Янник Герардт
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
10 Хорватия пз Ловро Майер
24 Дания пз Кристиан Эриксен
39 Австрия нп Патрик Виммер
17 Германия нп Дженан Пейчинович
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Нидерланды Паул Симонис
История личных встреч
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Бавария3 : 2Вольфсбург
25.08.2024 Германия — Бундеслига 1-й тур Вольфсбург2 : 3Бавария
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 0Вольфсбург
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Вольфсбург1 : 2Бавария
05.02.2023 Германия - Бундеслига 19-й тур Вольфсбург2 : 4Бавария
14.08.2022 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария2 : 0Вольфсбург
14.05.2022 Германия - Бундеслига 34-й тур Вольфсбург2 : 2Бавария
17.12.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Бавария4 : 0Вольфсбург
17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Вольфсбург2 : 3Бавария
16.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Бавария2 : 1Вольфсбург
21.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур 0 : 4Бавария
14.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Бавария2 : 2
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бавария3 : 1
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 5Бавария
03.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 3Бавария
20.12.2025 Германия — Бундеслига 15-й тур Вольфсбург3 : 4
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур 1 : 3Вольфсбург
06.12.2025 Германия — Бундеслига 13-й тур Вольфсбург3 : 1
30.11.2025 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 1Вольфсбург
22.11.2025 Германия — Бундеслига 11-й тур Вольфсбург1 : 3
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Вольфсбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1541
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1633
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1626
8 Фрайбург1623
9 Унион1622
10 Кёльн1617
11 Вердер1517
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1616
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1612
18
Зона вылета
Майнц169

