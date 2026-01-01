Бавария - Вольфсбург 11 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 11-01-2026 18:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
11 Января 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Вольфсбург, которое состоится 11 Января 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|42
|пз
|Ленарт Карл
|8
|пз
|Леон Горецка
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|нп
|Майкл Олисе
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|25
|пз
|Арон Центер
|31
|пз
|Янник Герардт
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|10
|пз
|Ловро Майер
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|39
|нп
|Патрик Виммер
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Паул Симонис
История личных встреч
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 2
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|05.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 4
|14.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|17.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|4 : 0
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 4
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 5
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|3 : 4
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Вольфсбург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|41
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|16
|33
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|16
|26
|8
|Фрайбург
|16
|23
|9
|Унион
|16
|22
|10
|Кёльн
|16
|17
|11
|Вердер
|15
|17
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|16
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Майнц
|16
|9