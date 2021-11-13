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Агуэро может закончить карьеру из-за проблем с сердцем

Дата публикации: 13-11-2021

Серхио Агуэро может завязать с футболом из-за проблем со здоровьем. Информацией поделился ресурс «AS», указывая в качестве источника «Catalunya Radio».

Последние исследования выявили у форварда существенные проблемы в работе сердца. Медики сообщили аргентинцу, что он может и не вернуться в большой футбол.

Текущий сезон Агуэро начал в составе «Барселоны». В поединке 12-го тура Примеры нападающего пришлось заменить из-за тахикардии. Отклонения были незначительными, но в целях безопасности футболиста решили снять с игры. Состояние аргентинца после матча опасений не вызывало.

Позднее СМИ сообщили, что 33-летнего футболиста ожидает дополнительное обследование, после которого он начнет лечение. На эти процедуры уйдет не меньше 3 месяцев.

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