«Ман Сити» нашел замену Торресу в «Лейпциге»

Дата публикации: 04-12-2021

«Манчестер Сити» определился с кандидатом на замену Феррану Торресу, который вероятно уже в январе станет игроком «Барселоны».



Ранее авторитетный инсайдер Николо Скира проинформировал общественность о том, что вингер «горожан» договорился по условиям контракта с каталонцами. Ради переезда на «Камп Ноу» 21-летний футболист согласился на существенное понижение зарплаты.



По данным все того же Скиры, занять место Торреса в «Сити» может полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо. На приглашении испанца настаивает Хосеп Гвардиола.



Ольмо выступает за «быков» с января прошлого года. До этого он защищал цвета «Динамо» из Загреба. Его ориентировочная стоимость составляет 50 млн евро.