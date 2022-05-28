Кейн может подписать новый контракт с «Тоттенхэмом»

Дата публикации: 28-05-2022

Дверь в «Манчестер Сити» закрылась.



Нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна достаточно долго связывали слухами с возможным переходом в состав действующего чемпиона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити». Однако трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда снял вопрос комплектации на этой позиции для Гвардиолы.



В итоге 28-летний англичанин остался без каких-либо предложений по дальнейшему продолжению карьеры в другом клубе.



Как сообщает британская пресса, это вынуждает Кейна согласиться на продление контракта с «Тоттенхэмом», переговоры по которому он планирует провести уже по возвращении из лагеря национальной сборной.



В текущем сезоне Гарри забил 27 голов и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за «шпор».