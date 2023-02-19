«Атлетико» планирует оставить Симеоне до 2024 года

Дата публикации: 19-02-2023

Диего Симеоне, по всей видимости, доработает свой контракт с «Атлетико» до конца.



Как сообщает «Marca», руководство «матрасников» не намерено предпринимать радикальных мер и готово оставить тренера во главе команды по меньшей мере до середины 2024 года, то есть до завершения его контракта с клубом.



Ранее СМИ писали, что не самое удачное выступление «Атлетико» в нынешнем сезоне может стать причиной отставки Симеоне, а клуб рассматривает вариант с расторжением контракта со специалистом ближайшим летом.



В сезоне 22/23 «Атлетико» уже завершил борьбу в еврокубках, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов. В Кубке Испании «красно-белые» остановились в 1/4 финала, проиграв «Реалу». В Ла Лиге клуб занимает 4-ю строчку, отставая от лидирующей «Барселоны» на 18 очков.