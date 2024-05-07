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Лига Чемпионов. Первый матч полуфинала. Соперничество в Мюнхене

Дата публикации: 07-05-2024

 

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов между командами «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид. Поединок проходил в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершился со счетом 2:2.

Команды в последний раз встречались в Лиге Чемпионов в 2018 году на таком же этапе. Реал победил в захватывающем противостоянии со счётом 4:3. С тех пор обе команды сменили тренеров и много игроков.

Игра началась с того, что «Бавария» лидировала и интенсивно шла в нападение, однако после блестящего паса Тони Крооса Винисиус Жуниор открыл счет в середине первого тайма и «Реал» вырвался вперед. Во втором тайме «Бавария» переломила счет голами от Лерой Сане и Гарри Кейна с пенальти. Но подопечные Анчелотти еще не закончили и на 83-й минуте Винисиус реализовав пенальти, забил дубль и сравнял счет. Теперь место в финале Лиги чемпионов будет определено на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в следующую среду 8 мая, и игроки и болельщики обеих команд надеются выйти в финал.

По завершению поединка был назван самый лучший игрок матча от УЕФА, и им стал Винисиус Жуниор. Нападающий сыграл важную роль в первом матче полуфинала, забив оба гола «Мадрида». Получив награду, бразилец сказал: «Обе команды обладают высоким потенциалом. Это не будет легко, поэтому нам нужно сохранять спокойствие и готовится к следующей игре. Мы и болельщики собираемся выложиться на полную в следующей игре на «Бернабеу».

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