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Родри стал обладателем «Золотого мяча»

Дата публикации: 30-10-2024

В Париже завершилась церемония, инициированная изданием «France Football», в рамках которой стал известен обладатель «Золотого мяча».

В финальную тройку эксперты включили Джуда Беллингема и Винисиуса, представляющих «Реал», а также Родри из «Манчестер Сити». Вопреки прогнозам именно футболиста «горожан» признали победителем. Примечательно, что игроки «Сити» ранее никогда не становились обладателями этой премии. Испанцы же не получали награду с 1960 года.

В сентябре Родри повредил крестообразные связки, поэтому на сцене появился на костылях.

«Это не только моя заслуга, а победа испанской школы футбола. Эту ночь награда будет со мной в кровати», - заявил игрок «горожан».

В прошедшем сезоне Родри в составе испанской сборной выиграл Евро, став лучшим футболистом турнира. Также он победил в Суперкубке УЕФА, клубном ЧМ и АПЛ.

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