Родри стал обладателем «Золотого мяча»

Дата публикации: 30-10-2024

В Париже завершилась церемония, инициированная изданием «France Football», в рамках которой стал известен обладатель «Золотого мяча».



В финальную тройку эксперты включили Джуда Беллингема и Винисиуса, представляющих «Реал», а также Родри из «Манчестер Сити». Вопреки прогнозам именно футболиста «горожан» признали победителем. Примечательно, что игроки «Сити» ранее никогда не становились обладателями этой премии. Испанцы же не получали награду с 1960 года.



В сентябре Родри повредил крестообразные связки, поэтому на сцене появился на костылях.



«Это не только моя заслуга, а победа испанской школы футбола. Эту ночь награда будет со мной в кровати», - заявил игрок «горожан».



В прошедшем сезоне Родри в составе испанской сборной выиграл Евро, став лучшим футболистом турнира. Также он победил в Суперкубке УЕФА, клубном ЧМ и АПЛ.