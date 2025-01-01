Ризеспор - Бешикташ 03 Января прямая трансляция
Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
03 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Бешикташ, которое состоится 03 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ризеспор
Ризе
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
|03.05.2024
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|3 : 2
|09.01.2024
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|0 : 4
|09.01.2022
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 2
|13.08.2021
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|3 : 0
|28.04.2021
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|2 : 3
|06.01.2021
|Турция - Суперлига
|17-й тур
|6 : 0
|01.02.2020
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|1 : 2
|31.08.2019
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|1 : 1
|08.04.2019
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 7
|29.10.2018
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|4 : 1
|22.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|3 : 0
|14.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|1 : 1
|09.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Турция — Суперлига
|17-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Турция — Суперлига
|16-й тур
|2 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Турция — Суперлига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|16
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Гёзтепе
|16
|28
|5
|Эюпспор
|17
|27
|6
|Бешикташ
|16
|26
|7
|Истанбул Башакшехир
|16
|23
|8
|Газиантеп
|16
|21
|9
|Антальяспор
|16
|21
|10
|Коньяспор
|16
|20
|11
|Касымпаша
|16
|20
|12
|Ризеспор
|16
|20
|13
|Трабзонспор
|16
|19
|14
|Сивасспор
|17
|19
|15
|Аланьяспор
|16
|18
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|16
|15
| 17
Зона вылета
|Бодрум
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|16
|9
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|16
|5