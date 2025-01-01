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Ризеспор - Бешикташ 03 Января прямая трансляция

Стадион: Чайкур Диди (Ризе, Турция), вместимость: 15558
03 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 18-й тур
Ризеспор
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ризеспор - Бешикташ, которое состоится 03 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Чайкур Диди (Ризе, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ризеспор
Ризе
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
03.05.2024 Турция - Суперлига 35-й тур Бешикташ3 : 2Ризеспор
09.01.2024 Турция - Суперлига 16-й тур Ризеспор0 : 4Бешикташ
09.01.2022 Турция - Суперлига 20-й тур Ризеспор2 : 2Бешикташ
13.08.2021 Турция - Суперлига 1-й тур Бешикташ3 : 0Ризеспор
28.04.2021 Турция - Суперлига 38-й тур Ризеспор2 : 3Бешикташ
06.01.2021 Турция - Суперлига 17-й тур Бешикташ6 : 0Ризеспор
01.02.2020 Турция - Суперлига 20-й тур Ризеспор1 : 2Бешикташ
31.08.2019 Турция - Суперлига 3-й тур Бешикташ1 : 1Ризеспор
08.04.2019 Турция - Суперлига 27-й тур Ризеспор2 : 7Бешикташ
29.10.2018 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ4 : 1Ризеспор
22.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур 3 : 0Ризеспор
14.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Ризеспор1 : 1
09.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 1 : 0Ризеспор
01.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Ризеспор3 : 0
23.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 1 : 2Ризеспор
21.12.2024 Турция — Суперлига 17-й тур Бешикташ1 : 1
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 2 : 1Бешикташ
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 1Бешикташ
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 0
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 1Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1644
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1636
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1630
4
Квалификация Лиги конференций
Гёзтепе1628
5 Эюпспор1727
6 Бешикташ1626
7 Истанбул Башакшехир1623
8 Газиантеп1621
9 Антальяспор1621
10 Коньяспор1620
11 Касымпаша1620
12 Ризеспор1620
13 Трабзонспор1619
14 Сивасспор1719
15 Аланьяспор1618
16
Зона вылета
Кайсериспор1615
17
Зона вылета
Бодрум1614
18
Зона вылета
Хатайспор169
19
Зона вылета
Адана Демирспор165

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