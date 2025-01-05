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Монца - Кальяри 05 Января прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
05 Января 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Монца
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Кальяри, которое состоится 05 Января 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Кальяри
Кальяри
30ИталияврСтефано Турати
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
4ИталиязщАрмандо Иццо
44ИталиязщАндреа Карбони
19ИталиязщСамуэле Биринделли
13ПортугалиязщПедру Перейра
14ИталияпзДаниэль Мальдини
38ФранцияпзУоррен Бондо
42ИталияпзАлессандро Бьянко
84ИталиянпПатрик Чиурриа
10ИталиянпДжанлука Капрари
71АлбанияврАлен Шерри
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
8ФранцияпзМишель Ндари Адопо
29КонгопзЭнтони Макумбу
19ИталияпзНадир Цортеа
10ИталияпзНиколас Виола
97ИталиянпМаттиа Феличи
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияАлессандро Неста
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
16.03.2024Италия - Серия А29-й турМонца1 : 0Кальяри
26.11.2023Италия - Серия А13-й турКальяри1 : 1Монца
28.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 1Монца
22.12.2024Италия — Серия А17-й турМонца1 : 2
15.12.2024Италия — Серия А16-й тур2 : 1Монца
09.12.2024Италия — Серия А15-й турМонца1 : 2
03.12.2024Кубок Италии1/8 финала4 : 0Монца
28.12.2024Италия — Серия А18-й турКальяри0 : 3
22.12.2024Италия — Серия А17-й тур2 : 1Кальяри
17.12.2024Кубок Италии1/8 финала4 : 0Кальяри
14.12.2024Италия — Серия А16-й турКальяри0 : 1
08.12.2024Италия — Серия А15-й тур1 : 0Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1944
2
Лига чемпионов
Аталанта1841
3
Лига чемпионов
Интер М1740
4
Лига чемпионов
Лацио1835
5
Лига Европы
Ювентус1832
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина1832
7 Болонья1728
8 Милан1727
9 Удинезе1925
10 Рома1820
11 Эмполи1920
12 Торино1820
13 Верона1919
14 Дженоа1819
15 Парма1818
16 Комо1818
17 Лечче1816
18
Зона вылета
Венеция1914
19
Зона вылета
Кальяри1814
20
Зона вылета
Монца1810

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