Монца - Кальяри 05 Января прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
05 Января 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 19-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Кальяри, которое состоится 05 Января 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Кальяри
Кальяри
|30
|вр
|Стефано Турати
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|13
|зщ
|Педру Перейра
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|10
|нп
|Джанлука Капрари
|71
|вр
|Ален Шерри
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|19
|пз
|Надир Цортеа
|10
|пз
|Николас Виола
|97
|нп
|Маттиа Феличи
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Давиде Никола
История личных встреч
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|09.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|17.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|4 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|44
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|17
|40
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|18
|35
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|18
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|18
|32
|7
|Болонья
|17
|28
|8
|Милан
|17
|27
|9
|Удинезе
|19
|25
|10
|Рома
|18
|20
|11
|Эмполи
|19
|20
|12
|Торино
|18
|20
|13
|Верона
|19
|19
|14
|Дженоа
|18
|19
|15
|Парма
|18
|18
|16
|Комо
|18
|18
|17
|Лечче
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Венеция
|19
|14
| 19
Зона вылета
|Кальяри
|18
|14
| 20
Зона вылета
|Монца
|18
|10