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Анже - Брест 05 Января прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
05 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Анже
Брест

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Брест, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Брест
Брест
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
2ГаитизщКарлан Аркюс
25Кот-д'ИвуарзщАбдулай Бамба
21ФранциязщЖордан Лефор
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
99СенегалнпБамба Дьенг
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
22МализщМассадио Айдара
45ФранцияпзМахди Камара
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
8ФранцияпзЮго Маньетти
9МалипзКамори Думбия
17СенегалнпАбдалла Сима
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
06.01.2024Кубок Франции1/32 финалаБрест1 : 0Анже
29.01.2023Франция - Лига 120-й турБрест4 : 0Анже
21.08.2022Франция - Лига 13-й турАнже1 : 3Брест
20.03.2022Франция - Лига 129-й турАнже1 : 0Брест
12.09.2021Франция - Лига 15-й турБрест1 : 1Анже
21.03.2021Франция - Лига 130-й турБрест0 : 0Анже
27.09.2020Франция - Лига 15-й турАнже3 : 2Брест
29.02.2020Франция - Лига 127-й турБрест0 : 1Анже
19.10.2019Франция - Лига 110-й турАнже0 : 1Брест
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 1Анже
15.12.2024Франция — Лига 115-й тур2 : 0Анже
07.12.2024Франция — Лига 114-й турАнже0 : 3
01.12.2024Франция — Лига 113-й тур0 : 1Анже
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 0Анже
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 1Брест
15.12.2024Франция — Лига 115-й турБрест4 : 1
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турБрест1 : 0
06.12.2024Франция — Лига 114-й тур3 : 1Брест
30.11.2024Франция — Лига 113-й турБрест3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1628
5
Лига Европы
Лион1628
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1524
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1620
11 Брест1519
12 Ренн1617
13 Страсбург1517
14 Сент-Этьен1616
15 Нант1615
16
Стыковая зона
Анже1513
17
Зона вылета
Гавр1512
18
Зона вылета
Монпелье169

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