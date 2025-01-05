Анже - Брест 05 Января прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
05 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Брест, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Брест
Брест
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|99
|нп
|Бамба Дьенг
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|45
|пз
|Махди Камара
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Камори Думбия
|17
|нп
|Абдалла Сима
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Эрик Руа
История личных встреч
|06.01.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|4 : 0
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 2
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|19.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 3
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|15
|24
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|16
|20
|11
|Брест
|15
|19
|12
|Ренн
|16
|17
|13
|Страсбург
|15
|17
|14
|Сент-Этьен
|16
|16
|15
|Нант
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Анже
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9