Витория Гимарайнш - Спортинг 03 Января прямая трансляция
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
03 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Спортинг, которое состоится 03 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Спортинг
Лиссабон
|14
|вр
|Бруну Варела
|22
|зщ
|Алберту Байо
|15
|зщ
|Оскар Ривас
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|10
|пз
|Тьягу Силва
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|71
|нп
|Густаво Силва
|1
|вр
|Франко Израэль
|21
|зщ
|Джени Катамо
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|3
|зщ
|Джерри Сен-Жюст
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|57
|пз
|Джовани Кенда
|2
|пз
|Матеус Рейс
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Руй Боргеш
|Даниэл Соуза
|Жоау Перейра
|Руй Боргеш
История личных встреч
|21.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 2
|24.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|05.11.2022
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 0
|19.03.2022
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 3
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|07.11.2020
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|04.06.2020
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 1
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|16
|40
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|16
|40
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|16
|38
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|16
|30
|5
|Брага
|16
|28
|6
|Витория Гимарайнш
|16
|24
|7
|Каза Пия
|16
|23
|8
|Морейренсе
|16
|21
|9
|Фамаликан
|16
|19
|10
|Риу Аве
|16
|19
|11
|Жил Висенте
|16
|18
|12
|Эштрела
|16
|16
|13
|Эшторил
|16
|15
|14
|АВС
|16
|14
|15
|Насьонал
|16
|13
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|16
|13
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|16
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|16
|12