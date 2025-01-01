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Витория Гимарайнш - Спортинг 03 Января прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
03 Января 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 17-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Витория Гимарайнш
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Спортинг, которое состоится 03 Января 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Спортинг
Лиссабон
14 Португалия вр Бруну Варела
22 Португалия зщ Алберту Байо
15 Испания зщ Оскар Ривас
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
6 Португалия зщ Мануэл Силва
10 Португалия пз Тьягу Силва
17 Португалия пз Жоао Мендеш
77 Португалия пз Нуну Сантуш
11 Бразилия нп Кайо Сезар
71 Бразилия нп Густаво Силва
1 Уругвай вр Франко Израэль
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
22 Испания зщ Иван Фреснеда
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
3 Нидерланды зщ Джерри Сен-Жюст
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
57 Португалия пз Джовани Кенда
2 Бразилия пз Матеус Рейс
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Португалия Руй Боргеш
Португалия Даниэл Соуза
Португалия Жоау Перейра
Португалия Руй Боргеш
История личных встреч
21.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Спортинг3 : 0Витория Гимарайнш
09.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Спортинг
24.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Спортинг
05.11.2022 Португалия - Примейра 12-й тур Спортинг3 : 0Витория Гимарайнш
19.03.2022 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Спортинг
30.10.2021 Португалия - Примейра 10-й тур Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
20.03.2021 Португалия - Примейра 24-й тур Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
07.11.2020 Португалия - Примейра 7-й тур Витория Гимарайнш0 : 4Спортинг
04.06.2020 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Спортинг
27.10.2019 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг3 : 1Витория Гимарайнш
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 2Витория Гимарайнш
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш2 : 2
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Витория Гимарайнш1 : 1
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 2 : 2Витория Гимарайнш
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 4Витория Гимарайнш
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0Спортинг
18.12.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Спортинг2 : 1 ДВ
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг3 : 2
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1640
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1640
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1638
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1630
5 Брага1628
6 Витория Гимарайнш1624
7 Каза Пия1623
8 Морейренсе1621
9 Фамаликан1619
10 Риу Аве1619
11 Жил Висенте1618
12 Эштрела1616
13 Эшторил1615
14 АВС1614
15 Насьонал1613
16
Стыковая зона
Фаренсе1613
17
Зона вылета
Боавишта1612
18
Зона вылета
Арока1612

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