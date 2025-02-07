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Серхио Рамос подписал однолетний контракт с мексиканским «Монтерреем»

Дата публикации: 07-02-2025 15:13

38-летний бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос подписал однолетний контракт с мексиканским «Монтерреем».

«Ущипните меня, я сплю! Это настоящая "бомба" для чемпионата и "Монтеррея". Добро пожаловать в ваш новый дом и новую лигу, Серхио Рамос!» — заявила пресс-служба мексиканского первенства.

С июля 2024 года Рамос находился в статусе свободного агента после окончания контракта с «Севильей». Ранее он также выступал за «ПСЖ» и «Реал», с которым добился наибольших успехов в карьере.

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