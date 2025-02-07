"Эмполи" - "Милан". Прогноз на матч чемпионата Италии 8 февраля

Дата публикации: 07-02-2025 15:10

Сержиу Консейсау не проработал в «Милане» и полутора месяцев, а слухи о его возможной отставке уже начали появляться. Поражение в предстоящем матче 24-го тура против «Эмполи» может приблизить этот момент.

Несмотря на яркую победу в Суперкубке Италии над «Интером» благодаря эффектному камбэку, смена тренера пока не принесла значительных улучшений в чемпионате. «Милан» по-прежнему занимает восьмое место в Серии A, одержав под руководством Консейсау лишь две победы в пяти матчах. Хотя стоит отметить, что календарь был сложным, и команда могла набрать больше очков, если бы не упустила победу в дерби с «Интером» в компенсированное время.

«Эмполи» ведет борьбу за выживание и находится всего в одном очке от зоны вылета. Осенью команда чувствовала себя увереннее, но в последних восьми турах не смогла одержать ни одной победы, набрав всего два очка.

В матчах против топ-клубов результаты «Эмполи» были неоднозначными. В начале сезона удалось обыграть неуверенно стартовавшую «Рому» и сыграть вничью с «Ювентусом», что сложно назвать сенсацией, ведь аналогичного результата добилась половина команд Серии A. В первом круге против «Милана» подопечные Роберто Д'Аверсы уступили с разгромным счетом 0:3.

Несмотря на проблемы, «Милан» остается фаворитом встречи, и вероятность его победы велика. Оптимальные варианты ставок: П2 (кф. — 1.65) или индивидуальный тотал гостей больше 2 голов (кф. — до 2.45).