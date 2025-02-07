Райо Вальекано - Вальядолид 07 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-02-2025 23:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
07 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Вальядолид, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|14
|нп
|Серхио Камельо
|13
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Луис Перес
|5
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Давид Торрес
|39
|зщ
|Адам Азну
|23
|пз
|Ануар
|8
|пз
|Флориан Гриллич
|4
|пз
|Тамаш Никичер
|10
|пз
|Иван Санчес
|21
|пз
|Селим Амалла
|9
|нп
|Маркос Андре
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 2
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|12.05.2019
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|05.01.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|04.03.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|1 : 1
|08.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|4 : 1
|28.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 1
|28.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|0 : 0
|22.03.2014
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|31.01.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 1
|10.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|17.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|2 : 1
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|48
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|22
|41
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|22
|32
|7
|Жирона
|22
|31
|8
|Осасуна
|22
|30
|9
|Мальорка
|22
|30
|10
|Бетис
|22
|29
|11
|Реал Сосьедад
|22
|28
|12
|Севилья
|22
|28
|13
|Сельта
|22
|25
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|22
|23
|17
|Эспаньол
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|22
|21
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|19
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|22
|15