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Райо Вальекано - Вальядолид 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 23:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
07 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Райо Вальекано
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Вальядолид, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Вальядолид
Вальядолид
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
16 Гана зщ Абдул Мумин
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
6 Сенегал пз Пате Сисс
17 Испания пз Унай Лопес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
14 Испания нп Серхио Камельо
13 Эстония вр Карл Хейн
2 Испания зщ Луис Перес
5 Испания зщ Хави Санчес
3 Испания зщ Давид Торрес
39 Марокко зщ Адам Азну
23 Марокко пз Ануар
8 Австрия пз Флориан Гриллич
4 Венгрия пз Тамаш Никичер
10 Испания пз Иван Санчес
21 Марокко пз Селим Амалла
9 Бразилия нп Маркос Андре
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Уругвай Пауло Пессолано
История личных встреч
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Вальядолид1 : 2Райо Вальекано
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Райо Вальекано2 : 1Вальядолид
14.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Вальядолид0 : 1Райо Вальекано
12.05.2019 Испания - Примера 37-й тур Райо Вальекано1 : 2Вальядолид
05.01.2019 Испания - Примера 18-й тур Вальядолид0 : 1Райо Вальекано
04.03.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 29-й тур Вальядолид1 : 1Райо Вальекано
08.10.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 8-й тур Райо Вальекано4 : 1Вальядолид
28.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Вальядолид2 : 1Райо Вальекано
28.08.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Райо Вальекано0 : 0Вальядолид
22.03.2014 Испания - Примера 29-й тур Вальядолид1 : 1Райо Вальекано
31.01.2025 Испания — Примера 22-й тур 0 : 1Райо Вальекано
26.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Райо Вальекано2 : 1
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 1 : 1Райо Вальекано
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала 3 : 1Райо Вальекано
10.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Райо Вальекано2 : 1
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 5 : 1Вальядолид
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Вальядолид0 : 3
17.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 2 : 1Вальядолид
11.01.2025 Испания — Примера 19-й тур Вальядолид1 : 0
05.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 3 : 2Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2249
2
Лига чемпионов
Атлетико М2248
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2241
5
Лига Европы
Вильярреал2237
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2232
7 Жирона2231
8 Осасуна2230
9 Мальорка2230
10 Бетис2229
11 Реал Сосьедад2228
12 Севилья2228
13 Сельта2225
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2223
17 Эспаньол2223
18
Зона вылета
Алавес2221
19
Зона вылета
Валенсия2219
20
Зона вылета
Вальядолид2215

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