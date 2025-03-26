«Матч ТВ» решил отказаться от Бундеслиги

Дата публикации: 26-03-2025 23:37

В следующем сезоне на «Матч ТВ» не будет трансляций игр Бундеслиги. Информация со ссылкой на Александра Тащина, являющегося генеральным продюсером канала, была опубликована в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».



Подобное решение принято из-за отсутствия интереса к играм Бундеслиги. У матчей немецкого чемпионата низкий рейтинг, зрителей привлекают исключительно встречи с участием «Баварии». Помимо этого, немцы просили увеличить сумму компенсации за права на трансляции в 2 раза в сравнении с действующим договором.



Текущее соглашение на показ игр чемпионата Германии, оформленное в 2020 году, истекает ближайшим летом. Примечательно, что трансляции встреч Бундеслиги «Матч ТВ» вел с 2015 года.