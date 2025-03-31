Журова намекнула на скорое возвращение россиян на международные соревнования

Дата публикации: 31-03-2025 00:33

Светлана Журова, являющаяся депутатом Госдумы РФ, прокомментировала слухи о возможном возвращении спортсменов из России на международные старты.



«Естественно, что изнутри картина более наглядная. Многим руководителям федераций доступна определенная информация, но на данный момент она не предается огласке, чтобы не было протестов со стороны других стран. Точно знаю, что договоренность некоторых российских и международных федераций имеется, но публиковать данную информацию пока не торопятся. Стараются действовать тихо. Но если об этом начал говорить Дюков, то предметный разговор на самом деле ведется», - публикует заявление депутата ресурс «ВсёПроСпорт».



Ранее Александр Дюков, являющийся президентом РФС, заявил о возможном возвращении сборных и клубов страны на международную арену до завершения СВО.