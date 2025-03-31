«Реал» нашел замену Модричу в «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 31-03-2025 00:33

«Daily Star» информирует, что к Бруну Фернандешу есть интерес со стороны «Реала».



Мадридцы считают, что хавбек «МЮ» сможет заменить возрастного Луку Модрича, которому в сентябре исполнится 40 лет. Сумма потенциального трансфера оценивается в 90 млн фунтов (около € 108 млн).



Рубен Аморим, возглавляющий «манкунианцев», не хочет отпускать португальца, но в «МЮ» могут решиться на его продажу, чтобы снизить расходы по зарплате и получить дополнительные средства.



В текущем сезоне на счету Фернандеша 16 забитых мячей и 16 ассистов в 44 играх за «красных дьяволов». Его соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. Рыночный ценник на 30-летнего португальца равняется 55 млн евро.



Модрич связан с «Реалом» трудовым договором до лета 2025 года.