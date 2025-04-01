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АЗ Алкмар - Валвейк 01 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-04-2025 20:00
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
01 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Валвейк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Валвейк, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Валвейк
Валвейк
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
18 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
6 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
14 Сербия пз Кристиян Белич
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
11 Гана пз Ибрахим Садик
21 Нидерланды нп Эрнест Поку
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
28 Нидерланды зщ Арон Мэйерс
32 Нидерланды зщ Редуан Эль-Яакуби
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
6 Нидерланды пз Яссин Укили
5 Нидерланды пз Хуан Фамилио-Кастильо
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
9 Польша нп Оскар Завада
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
30.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Валвейк0 : 3АЗ Алкмар
13.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур АЗ Алкмар3 : 2Валвейк
20.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Валвейк1 : 3АЗ Алкмар
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур АЗ Алкмар3 : 0Валвейк
06.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Валвейк3 : 1АЗ Алкмар
15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур АЗ Алкмар1 : 3Валвейк
09.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала Валвейк0 : 4АЗ Алкмар
14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Валвейк1 : 0АЗ Алкмар
01.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Валвейк1 : 3АЗ Алкмар
01.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур АЗ Алкмар3 : 0Валвейк
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 3 : 3АЗ Алкмар
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 2 : 2АЗ Алкмар
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1АЗ Алкмар
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч АЗ Алкмар1 : 0
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 3 : 1АЗ Алкмар
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 2 : 0Валвейк
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Валвейк0 : 3
28.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Валвейк1 : 2
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 0Валвейк
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Валвейк5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2752
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2650
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2645
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2632
9 Фортуна2732
10 Хераклес2731
11 Херенвен2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2724
17
Зона вылета
Алмере Сити2718
18
Зона вылета
Валвейк2617

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