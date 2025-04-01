АЗ Алкмар - Валвейк 01 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-04-2025 20:00
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
01 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Валвейк, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|14
|пз
|Кристиян Белич
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|11
|пз
|Ибрахим Садик
|21
|нп
|Эрнест Поку
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|28
|зщ
|Арон Мэйерс
|32
|зщ
|Редуан Эль-Яакуби
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|22
|пз
|Tim van de Loo
|6
|пз
|Яссин Укили
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Оскар Завада
Главные тренеры
|Хенк Фразер
История личных встреч
|30.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|13.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 2
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
|06.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|09.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 4
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 0
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|0 : 3
|28.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|27
|52
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|26
|50
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|26
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|26
|32
|9
|Фортуна
|27
|32
|10
|Хераклес
|27
|31
|11
|Херенвен
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|26
|17