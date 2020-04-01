Эмполи - Болонья 01 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-04-2025 21:00
01 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Болонья, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|3 : 1
|17.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 2
|27.04.2019
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 1
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|26.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
| Сассуоло
Читтаделла
|2 : 1
| Удинезе
Авеллино
|4 : 0
| Дженоа
Реджана
|1 : 0
| Монца
Зюйдтироль
|0 : 0 9 : 8
| Кремонезе
Бари
|1 : 1 5 : 4
| Верона
Чезена
|1 : 2
| Эмполи
Катандзаро
|4 : 1
| Наполи
Модена
|0 : 0 4 : 3
| Брешия
Венеция
|3 : 1
| Парма
Палермо
|0 : 1
| Сампдория
Комо
|1 : 1 4 : 3
| Торино
Козенца
|2 : 0
| Фрозиноне
Пиза
|0 : 3
| Лечче
Мантова
|2 : 1
| Салернитана
Специя
|3 : 3 5 : 4
| Кальяри
Каррарезе
|3 : 1
1/16 финала
| Лечче
Сассуоло
|0 : 2
| Кальяри
Кремонезе
|1 : 0
| Торино
Эмполи
|1 : 2
| Пиза
Чезена
|0 : 1
| Удинезе
Салернитана
|3 : 1
| Дженоа
Сампдория
|1 : 1 5 : 6
| Монца
Брешия
|3 : 1
| Наполи
Палермо
|5 : 0
1/8 финала
| Болонья
Монца
|4 : 0
| Милан
Сассуоло
|6 : 1
| Фиорентина
Эмполи
|2 : 2 3 : 4
| Лацио
Наполи
|3 : 1
| Ювентус
Кальяри
|4 : 0
| Аталанта
Чезена
|6 : 1
| Рома
Сампдория
|4 : 1
| Интер М
Удинезе
|2 : 0
1/4 финала
| Аталанта
Болонья
|0 : 1
| Милан
Рома
|3 : 1
| Интер М
Лацио
|2 : 0
| Ювентус
Эмполи
|1 : 1 2 : 4
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Эмполи
Болонья
|01.04
|24.04
|Команда
|1
|2
| Милан
Интер М
|02.04
|23.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|14.05