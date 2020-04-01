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Эмполи - Болонья 01 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-04-2025 21:00
01 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч
Эмполи
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Болонья, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Эмполи1 : 1Болонья
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Болонья1 : 1Эмполи
15.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Эмполи0 : 1Болонья
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Болонья3 : 0Эмполи
04.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Эмполи3 : 1Болонья
17.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Болонья0 : 1Эмполи
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Болонья0 : 0Эмполи
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи4 : 2Болонья
27.04.2019 Италия - Серия А 34-й тур Болонья3 : 1Эмполи
09.12.2018 Италия - Серия А 15-й тур Эмполи2 : 1Болонья
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 1 : 1Эмполи
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 1 : 0Эмполи
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Эмполи0 : 1
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 1Эмполи
26.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 2 : 4Эмполи
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 0 : 1Болонья
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Болонья5 : 0
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 2Болонья
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Болонья2 : 1
27.02.2025 Италия — Серия А 9-й тур Болонья2 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
Сассуоло
Читтаделла
2 : 1
Удинезе
Авеллино
4 : 0
Дженоа
Реджана
1 : 0
Монца
Зюйдтироль
0 : 0 9 : 8
Кремонезе
Бари
1 : 1 5 : 4
Верона
Чезена
1 : 2
Эмполи
Катандзаро
4 : 1
Наполи
Модена
0 : 0 4 : 3
Брешия
Венеция
3 : 1
Парма
Палермо
0 : 1
Сампдория
Комо
1 : 1 4 : 3
Торино
Козенца
2 : 0
Фрозиноне
Пиза
0 : 3
Лечче
Мантова
2 : 1
Салернитана
Специя
3 : 3 5 : 4
Кальяри
Каррарезе
3 : 1
1/16 финала
Лечче
Сассуоло
0 : 2
Кальяри
Кремонезе
1 : 0
Торино
Эмполи
1 : 2
Пиза
Чезена
0 : 1
Удинезе
Салернитана
3 : 1
Дженоа
Сампдория
1 : 1 5 : 6
Монца
Брешия
3 : 1
Наполи
Палермо
5 : 0
1/8 финала
Болонья
Монца
4 : 0
Милан
Сассуоло
6 : 1
Фиорентина
Эмполи
2 : 2 3 : 4
Лацио
Наполи
3 : 1
Ювентус
Кальяри
4 : 0
Аталанта
Чезена
6 : 1
Рома
Сампдория
4 : 1
Интер М
Удинезе
2 : 0
1/4 финала
Аталанта
Болонья
0 : 1
Милан
Рома
3 : 1
Интер М
Лацио
2 : 0
Ювентус
Эмполи
1 : 1 2 : 4
1/2 финала
Команда12
Эмполи
Болонья
01.0424.04
Команда12
Милан
Интер М
02.0423.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
14.05

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