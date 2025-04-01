Боавишта - Жил Висенте 01 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-04-2025 21:15
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
01 Апреля 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Жил Висенте, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|30.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 1
|09.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 2
|29.02.2020
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|14.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|28.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 3
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|27.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|62
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|27
|56
|5
|Санта-Клара
|27
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|42
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Фамаликан
|27
|37
|9
|Эшторил
|27
|36
|10
|Морейренсе
|27
|32
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|27
|29
|13
|Насьонал
|27
|29
|14
|Жил Висенте
|26
|23
|15
|АВС
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|26
|15