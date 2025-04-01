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Боавишта - Жил Висенте 01 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-04-2025 21:15
Стадион: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия), вместимость: 28263
01 Апреля 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Боавишта
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Жил Висенте, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Беса Секулу XXI (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Жил Висенте1 : 2Боавишта
04.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Боавишта1 : 1Жил Висенте
30.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Жил Висенте1 : 0Боавишта
12.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Жил Висенте3 : 1Боавишта
08.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Боавишта1 : 0Жил Висенте
15.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Боавишта1 : 1Жил Висенте
09.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Жил Висенте3 : 0Боавишта
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Жил Висенте1 : 2Боавишта
06.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Боавишта1 : 2Жил Висенте
29.02.2020 Португалия - Примейра 23-й тур Боавишта0 : 1Жил Висенте
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 1 : 0Боавишта
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Боавишта1 : 2
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Боавишта1 : 0
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 3 : 0Боавишта
14.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Боавишта0 : 1
28.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Жил Висенте0 : 3
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Жил Висенте0 : 1
07.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 1Жил Висенте
27.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте0 : 1
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 0Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2765
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2662
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2756
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2756
5 Санта-Клара2746
6 Витория Гимарайнш2742
7 Каза Пия2739
8 Фамаликан2737
9 Эшторил2736
10 Морейренсе2732
11 Риу Аве2729
12 Арока2729
13 Насьонал2729
14 Жил Висенте2623
15 АВС2723
16
Стыковая зона
Эштрела2723
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2615

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