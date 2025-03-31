У защитника «Баварии» Ито перелом плюсневой кости, ранее выбыли Дэвис и Юпамекано

Дата публикации: 31-03-2025 00:33

У Хироки Ито, защищающего цвета «Баварии», диагностировали перелом правой плюсневой кости. Неприятный инцидент произошел в игре 27-го тура Бундеслиги, в которой мюнхенцам противостоял «Санкт-Паули». Теперь японец длительное время пробудет в лазарете. Информация появилась на сайте «Баварии».



Примечательно, что летом прошлого года у Ито уже была аналогичная травма. Тогда на восстановление ушло чуть больше 6 месяцев. Защитник вернулся в строй в феврале.



В этом сезоне Хироки провел за «Баварию» всего 8 матчей и забил 1 гол. Его контракт с «красными» истекает в 2028 году. Transfermarkt.de оценивает японца в 30 млн евро.



Ранее «Бавария» лишилась сразу двух защитников. Дэвис получил травму крестообразных связок, а Юпамекано повредил колено.