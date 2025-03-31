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Лацио - Торино 31 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 31-03-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
31 Марта 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Лацио
Торино

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Торино, которое состоится 31 Марта 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Торино
Турин
94 Италия вр Иван Проведель
23 Албания зщ Эльсеид Хюсай
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
18 Дания нп Густав Исаксен
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
13 Чили зщ Гильермо Марипан
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
34 Италия зщ Кристиано Бираги
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
28 Италия пз Самуэле Риччи
22 Италия пз Чезаре Казадей
10 Хорватия пз Никола Влашич
11 Северная Македония нп Элиф Элмас
18 Шотландия нп Че Адамс
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Паоло Ваноли
История личных встреч
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Торино2 : 3Лацио
22.02.2024 Италия - Серия А 21-й тур Торино0 : 2Лацио
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Лацио2 : 0Торино
22.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Лацио0 : 1Торино
20.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Торино0 : 0Лацио
16.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Лацио1 : 1Торино
23.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Торино1 : 1Лацио
18.05.2021 Италия - Серия А 25-й тур Лацио0 : 0Торино
01.11.2020 Италия - Серия А 6-й тур Торино3 : 4Лацио
30.06.2020 Италия - Серия А 29-й тур Торино1 : 2Лацио
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 5 : 0Лацио
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Лацио1 : 1
10.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Лацио1 : 1
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 2Лацио
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 2Лацио
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Торино1 : 0
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 2 : 2Торино
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 0 : 2Торино
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Торино2 : 1
14.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 2Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2964
2
Лига чемпионов
Наполи2961
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Фиорентина3051
8 Лацио2951
9 Милан2947
10 Удинезе2940
11 Торино2938
12 Дженоа3035
13 Комо3030
14 Кальяри3029
15 Верона2929
16 Лечче3025
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3015

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