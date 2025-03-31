Лацио - Торино 31 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 31-03-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
31 Марта 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Торино, которое состоится 31 Марта 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Торино
Турин
|94
|вр
|Иван Проведель
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|10
|пз
|Никола Влашич
|11
|нп
|Элиф Элмас
|18
|нп
|Че Адамс
Главные тренеры
|Марко Барони
|Паоло Ваноли
История личных встреч
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|22.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|0 : 0
|16.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|23.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.05.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|3 : 4
|30.06.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 2
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|61
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Фиорентина
|30
|51
|8
|Лацио
|29
|51
|9
|Милан
|29
|47
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|29
|38
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Комо
|30
|30
|14
|Кальяри
|30
|29
|15
|Верона
|29
|29
|16
|Лечче
|30
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|30
|15