В 12 раз дороже: как азербайджанский Карабах сделал Жуниньо звездой, и почему его купил Фламенго

Дата публикации: 27-03-2025 20:06

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает об одном из наиболее интересных трансферов зимы 2025 года.

До начала этого года тройка самых дорогих продаж из азербайджанской Премьер-лиги выглядела так:

Кади Боржес – 2 миллиона евро Ибраима Ваджи – 1 миллион евро Шахруддин Магомедалиев – 900 тысяч евро.

Теперь этот список требует обновления. Фламенго заплатил за нападающего Жуниньо из Карабаха 5 миллионов евро – это больше, чем сумма предыдущих рекордных трансферов вместе взятых!

Как Карабаху удалось так удачно продать футболиста?

Главных причин две. Первая – выступления самого бразильца в составе азербайджанской команды. Присоединившись к Карабаху летом 2023 года из португальского Шавеша за 450 тысяч евро, Жуниньо быстро стал ключевым игроком.

До этого футболист часто играл на правом фланге, но в Карабахе закрепился в роли центрфорварда, что положительно сказалось на его результативности. Уже в дебютном сезоне он забил 20 голов и стал лучшим бомбардиром азербайджанского чемпионата.

Особенно ярко Жуниньо проявил себя в еврокубках. В прошлом сезоне Лиги Европы «Скакуны» дошли до стадии 1/8 финала, где едва не обыграли Байер, который на тот момент не имел ни одного поражения в сезоне. Жуниньо отметился голами в обеих встречах против немецкого гранда, а всего на его счету было 6 забитых мячей.

В текущем сезоне Лиги Европы он также успел забить в ворота шведского Мальме, хотя в нынешнем чемпионате Азербайджана его результативность снизилась – 3 мяча в 13 матчах. Но яркие выступления прошлого сезона против таких соперников, как Брага, Лион и Байер, привлекли внимание скаутов со всего мира. Среди заинтересованных клубов была даже испанская Севилья, которая сделала Карабаху три предложения. Однако руководство азербайджанского клуба решило дождаться более выгодного варианта и получила его из Бразилии.

Статус бразильской лиги и самого Фламенго – вторая причина такого выгодного трансфера. Несмотря на меньшие финансовые возможности по сравнению с топ-лигами Европы, бразильская Серия А лидирует в своем регионе. По данным Transfermarkt, общая стоимость состава Фламенго оценивается в 210,65 миллиона евро – это больше, чем у Севильи (181,8 миллиона евро). Бразильские клубы активно инвестируют в усиление своих команд и привлекают опытных игроков, выступавших на высоком уровне в Европе.

Примером этого тренда стал Жуниньо, которому 28 лет – идеальный возраст для такого перехода. К тому же бразильские клубы охотно подписывают не только местных звезд, но и иностранных игроков. В 2024 году в Серию А перебрался Мемфис Депай, а в самом Фламенго выступают опытные Алекс Сандро, Жерсон и Эвертон, которые при желании могли бы и дальше играть в Европе.

Карабах мог удержать Жуниньо, но такой трансфер оказался значительно выгоднее для клуба. Сделка не только принесла внушительный доход, но и повысила репутацию команды, что важно для привлечения новых талантливых футболистов. Теперь игроки знают: Карабах – это шанс проявить себя и перейти в более престижные лиги.

Жена Жуниньо искренне поблагодарила клуб и его болельщиков за поддержку. Ну а фанаты могут поддерживать игрока и Фламенго, делая ставки на их будущие успехи на платформе 1xBet!