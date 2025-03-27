Кто придумал самые известные футбольные финты

Дата публикации: 27-03-2025 20:08





Глобальная букмекерская компания 1xBet подготовила обзор знаменитых трюков, которые навсегда изменили нашу любимую игру.

Matthews turn

Англичанин Стэнли Мэттьюз вошел в историю не только как первый обладатель Ballon d'Or, но и как автор финта, который можно назвать основой многих будущих трюков. Сэр Стэнли Мэттьюз играл на позиции крайнего правого форварда, чьей задачей было находить пространство у боковой линии. Вот почему легендарный футболист начал использовать следующий прием: внутренней стороной правой стопы он катил мяч влево, после чего резким движением внешней стороны правой стопы пробрасывал его вправо. Защитник, который среагировал на первое движение, неизбежно оставался за спиной уходящего в другую сторону Стэнли.

Фокус Пушкаша

25 ноября 1953 года англичане столкнулись с новой реальностью. Тремя годами ранее Англия провалилась на чемпионате мира, уступив Испании и даже США. Но родоначальники футбола по-прежнему никому не проигрывали дома из команд континентальной Европы. И сторию переписала сборная Венгрии, а уровень развития британского телевидения позволил наблюдать за этим событием большому количеству зрителей. В той игре наиболее запоминающийся финт выполнил великий Ференц Пушкаш: он получил передачу на углу вратарской и просто поиздевался над Билли Райтом. Капитан сборной Англии поверил, что Пушкаш пойдет к лицевой линии, и постелился в подкате. Однако Ференц подошвой убрал мяч, подработал под удар и вколотил его в ближний угол!

Роберто Ривелино и его эластико

Этот финт стал известен на весь мир уже в XXI веке благодаря волшебнику Роналдиньо, но его первым исполнителем считается легендарный Роберто Ривелино, который начал выполнять эластико еще в 1970-годах. Роналдиньо было с кого брать пример, но сам Ривелино играл во времена, когда телевидение было не так развито, а интернета просто не существовало. Кто исполнял финт лучше? Вопрос спорный, но бразильское происхождение этого трюка неоспоримо.

Суть эластико в том, чтобы показать сопернику намерение двигаться в одну сторону, но в итоге побежать в другую. Механика финта подвластна действительно исключительно техничным игрокам – ведь все надо исполнить за доли секунды одним движением одной ноги, с наклоном корпуса и моментальным переносом центра тяжести. Интересно, что сейчас подобный финт обычно выполняют возле лицевой линии, когда игрок с мячом находится почти в статичном положении. А вот Ривелино был настолько быстр, что мог проделать этот номер на бегу в центре поля!

Финт Марадоны и Зидана

Одним из многих финтов в арсенале Марадоны был такой: Диего на высокой скорости разворачивался на 360 градусов, успевая при этом подошвой левой ноги прокинуть мяч назад и следующим движением правой ноги пробросить его вперед мимо защитника.

Позже Зинедин Зидан модифицировал этот трюк. Француз разворачивался в обе стороны и мог оставить в дураках защитника, даже стоя на месте. Зидан, несмотря на свое величие, всегда был скромным и признавал техническое превосходство Марадоны. Принижает ли это заслуги Зизу? Конечно, нет!

Ложный выпад Окочи

Джей-Джей Окоча вошел в историю футбола, в том числе благодаря уникальному финту. Нигериец очень напоминал бразильского футболиста благодаря своей страсти к шоу. Он любил исполнять «Радугу», но больше всего запомнился как создатель другого трюка:

подошвой правой ноги Джей-Джей прокатывал мяч влево

затем делал ложный замах левой ногой вправо и пропускал мяча еще левее

после этого он подхватывал мяча внешней стороной правой ноги и делал резкое ускорение влево.

Наслаждайтесь самыми яркими моментами игры вместе с 1xBet!