Score 90 опубликовал рейтинг претендентов на «Золотой мяч – 2026»: Дембеле не вошёл в список

Дата публикации: 28-10-2025 01:12

Портал Score 90 опубликовал в социальной сети X обновлённый рейтинг главных кандидатов на получение престижной индивидуальной награды — «Золотой мяч» 2026 года. Это первый подобный список в новом сезоне, и в нём представлено всего пять имён, которым эксперты отдают наибольшие шансы на победу. По словам авторов списка, при его составлении важными критериями стали не только текущая форма игроков в начале сезона, но и их общее качество, прошлые достижения и потенциал проявить себя на самом высоком уровне — именно такие качества необходимы обладателю «Золотого мяча».

В первую пятёрку вошли следующие футболисты:

1. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

3. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);

4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

5. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).

Интересно, что среди лидеров прогноза не оказалось нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле, который стал обладателем «Золотого мяча» в 2025 году. Остаётся наблюдать за сезоном и развитием событий — возможно, этот список ещё не раз претерпит изменения, а новые звёзды проявят себя и сумеют побороться за награду.