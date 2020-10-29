23:04 ()
Страсбург - Осер 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 22:05
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
29 Октября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Страсбург
Осер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Осер, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Осер
Осер
39БельгияврМайк Пендерс
22ФранциязщГела Дуэ
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
23ФранциязщМамаду Сарр
5Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
32АргентинапзВалентин Барко
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
19ПарагвайнпХулио Энсисо
7ПортугалиянпДиегу Морейра
9АргентинанпХоакин Паничелли
16ГвианаврДонован Леон
4ЧилизщФрансиско Сьерральта
92Кот-д'ИвуарзщКлеман Акпа
29ФранцияпзМарвен Сеная
7ФранцияпзХосуэ Казимир
17МароккопзУссама Эль-Аззузи
42ГанапзЭлиша Овусу
14ГанапзГидеон Менса
23ГанапзИбрахим Осман
10МалинпЛассин Синайоко
19КамеруннпДэнни Намасо
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияКристоф Пеллиссье
История личных встреч
02.03.2025Франция — Лига 124-й турОсер0 : 1Страсбург
05.01.2025Франция — Лига 116-й турСтрасбург3 : 1Осер
19.03.2023Франция - Лига 128-й турСтрасбург2 : 0Осер
27.08.2022Франция - Лига 14-й турОсер1 : 0Страсбург
20.03.2017Франция - Лига 230-й турОсер0 : 2Страсбург
21.10.2016Франция - Лига 212-й турСтрасбург2 : 1Осер
23.08.2016Франция - Кубок лиги2-й раундОсер2 : 0Страсбург
19.01.2008Франция - Лига 121-й турОсер1 : 1Страсбург
15.08.2007Франция - Лига 13-й турСтрасбург3 : 0Осер
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 1Страсбург
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турСтрасбург1 : 1
17.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 3Страсбург
05.10.2025Франция — Лига 17-й турСтрасбург5 : 0
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 2Страсбург
26.10.2025Франция — Лига 19-й турОсер0 : 1
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур2 : 2Осер
04.10.2025Франция — Лига 17-й турОсер1 : 2
27.09.2025Франция — Лига 16-й тур2 : 0Осер
21.09.2025Франция — Лига 15-й турОсер1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Ланс919
3
Лига чемпионов
Марсель918
4
Лига чемпионов
Лион918
5
Лига Европы
Лилль917
6
Лига конференций
Монако917
7 Страсбург916
8 Ницца914
9 Тулуза913
10 Ренн911
11 Париж910
12 Брест99
13 Нант99
14 Гавр99
15 Анже99
16
Стыковая зона
Лорьян98
17
Зона вылета
Осер97
18
Зона вылета
Метц92

Отзывы и комментарии к матчу

