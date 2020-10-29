Страсбург - Осер 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 22:05
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
29 Октября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Осер, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция).
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Осер
Осер
|39
|вр
|Майк Пендерс
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|5
|зщ
|Лубаде Силла
|32
|пз
|Валентин Барко
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|7
|нп
|Диегу Морейра
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|16
|вр
|Донован Леон
|4
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|29
|пз
|Марвен Сеная
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|17
|пз
|Уссама Эль-Аззузи
|42
|пз
|Элиша Овусу
|14
|пз
|Гидеон Менса
|23
|пз
|Ибрахим Осман
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|19
|нп
|Дэнни Намасо
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|20.03.2017
|Франция - Лига 2
|30-й тур
|0 : 2
|21.10.2016
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 1
|23.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|19.01.2008
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|15.08.2007
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|9
|19
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Лилль
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Монако
|9
|17
|7
|Страсбург
|9
|16
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Тулуза
|9
|13
|10
|Ренн
|9
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|9
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Гавр
|9
|9
|15
|Анже
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Осер
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|9
|2