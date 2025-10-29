Суонси Сити - Манчестер Сити 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 21:45
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
29 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/8 финала
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Манчестер Сити, которое состоится 29 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс).
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 3
|16.03.2019
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 3
|22.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 0
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4
|05.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|24.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|17.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 4
|25.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|1 : 3
|30.09.2025
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Барнет
Ньюпорт Каунти
|2 : 2 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
|3 : 1
1-й раунд
| Суонси Сити
Кроули Таун
|3 : 1
| Барроу
Престон Норт Энд
|0 : 1
| Ньюпорт Каунти
Миллуолл
|0 : 1
| Мидлсбро
Донкастер Роверс
|0 : 4
| Стокпорт Каунти
Кру Александра
|3 : 1
| Честерфилд
Мэнсфилд Таун
|0 : 2
| Рексем
Халл Сити
|3 : 3 5 : 3
| Гиллингем
Уимблдон
|1 : 1 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
|2 : 1
| Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
|2 : 0
| Харрогейт Таун
Линкольн Сити
|1 : 3
| Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
|1 : 1 2 : 3
| Блэкпул
Порт Вейл
|0 : 1
| Гримсби Таун
Шрусбери Таун
|3 : 1
| Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
|1 : 2
| Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
|0 : 0 2 : 3
| Сток Сити
Уолсолл
|0 : 0 4 : 3
| Портсмут
Рединг
|1 : 2
| Чарльтон Атлетик
Стивенидж
|3 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
|1 : 0
| Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
|3 : 2
| Кардифф Сити
Суиндон Таун
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Саутгемптон
|0 : 1
| Уотфорд
Норвич Сити
|1 : 2
| Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
|0 : 1
| Ковентри Сити
Лутон Таун
|1 : 0
| Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
|1 : 0
| Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
|0 : 2
| Бромли
Ипсвич Таун
|1 : 1 5 : 4
| Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
|3 : 3 2 : 4
| Барнсли
Флитвуд Таун
|2 : 2 5 : 4
| Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
|2 : 2 3 : 2
| Челтнем Таун
Эксетер Сити
|2 : 0
| Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
|2 : 1
| Транмир Роверс
Бёртон Альбион
|1 : 1 4 : 5
2-й раунд
| Рединг
Уимблдон
|2 : 1
| Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
|3 : 2
| Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
|3 : 1
| Кардифф Сити
Челтнем Таун
|3 : 0
| Престон Норт Энд
Рексем
|2 : 3
| Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
|0 : 2
| Борнмут
Брентфорд
|0 : 2
| Норвич Сити
Саутгемптон
|0 : 3
| Бромли
Уиком Уондерерс
|1 : 1 4 : 5
| Суонси Сити
Плимут Аргайл
|1 : 1 5 : 3
| Сток Сити
Брэдфорд Сити
|0 : 3
| Бёрнли
Дерби Каунти
|2 : 1
| Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
|1 : 0
| Бёртон Альбион
Линкольн Сити
|0 : 1
| Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
|1 : 1 5 : 6
| Бирмингем Сити
Порт Вейл
|0 : 1
| Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
|2 : 1
| Миллуолл
Ковентри Сити
|2 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
|1 : 1 3 : 0
| Эвертон
Мэнсфилд Таун
|2 : 0
| Фулхэм
Бристоль Сити
|2 : 0
| Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 6
| Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
|2 : 2 12 : 11
1/16 финала
| Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
|0 : 1
| Кристал Пэлас
Миллуолл
|1 : 1 4 : 2
| Брентфорд
Астон Вилла
|1 : 1 4 : 2
| Суонси Сити
Ноттингем Форест
|3 : 2
| Бёрнли
Кардифф Сити
|1 : 2
| Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Рексем
Рединг
|2 : 0
| Барнсли
Брайтон энд Хоув Альбион
|0 : 6
| Вулверхэмптон
Эвертон
|2 : 0
| Фулхэм
Кембридж Юнайтед
|1 : 0
| Линкольн Сити
Челси
|1 : 2
| Ливерпуль
Саутгемптон
|2 : 1
| Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
|0 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Брэдфорд Сити
|4 : 1
| Тоттенхэм Хотспур
Донкастер Роверс
|3 : 0
| Порт Вейл
Арсенал
|0 : 2
1/8 финала
| Гримсби Таун
Брентфорд
|28.10
| Уиком Уондерерс
Фулхэм
|28.10
| Рексем
Кардифф Сити
|28.10
| Суонси Сити
Манчестер Сити
|29.10
| Ливерпуль
Кристал Пэлас
|29.10
| Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион
|29.10
| Вулверхэмптон
Челси
|29.10
| Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
|29.10