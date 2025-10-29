Нант - Монако 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 22:05
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
29 Октября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Монако
Монако
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Тилель Тати
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|66
|пз
|Луи Леру
|5
|пз
|Квон Хёк Кю
|17
|пз
|Демен Ассумани
|10
|нп
|Маттис Аблин
|11
|нп
|Бахереба Гирасси
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|31
|пз
|Ансу Фати
|10
|пз
|Александр Головин
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|27
|нп
|Крепен Диатта
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Адольф Хюттер
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|7 : 1
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 1
|02.03.2022
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 4 : 2
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 0
|06.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|9
|19
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Лилль
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Монако
|9
|17
|7
|Страсбург
|9
|16
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Тулуза
|9
|13
|10
|Ренн
|9
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|9
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Гавр
|9
|9
|15
|Анже
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Осер
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|9
|2