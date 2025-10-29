23:04 ()
Нант - Монако 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 22:05
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
29 Октября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Нант
Монако

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монако, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Нант
Монако
1ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
6НигериязщЧидози Авазим
78ФранциязщТилель Тати
80ФранциязщДжуниор Мванга
66ФранцияпзЛуи Леру
5Южная КореяпзКвон Хёк Кю
17ФранцияпзДемен Ассумани
10ФранциянпМаттис Аблин
11ФранциянпБахереба Гирасси
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
16ШвейцарияврФилипп Кён
5ГерманиязщТило Керер
22ГаназщМохаммед Салису
13ФранциязщКристиан Мависса
20ФранциязщКассум Уаттара
4НидерландызщДжордан Тезе
31ИспанияпзАнсу Фати
10РоссияпзАлександр Головин
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
27СенегалнпКрепен Диатта
14ДаниянпМика Биерет
ФранцияАнтуан Комбуаре
АвстрияАдольф Хюттер
БельгияСебастьен Поконьоли
15.02.2025Франция — Лига 122-й турМонако7 : 1Нант
10.01.2025Франция — Лига 117-й турНант2 : 2Монако
19.05.2024Франция - Лига 134-й турМонако4 : 0Нант
25.08.2023Франция - Лига 13-й турНант3 : 3Монако
09.04.2023Франция - Лига 130-й турНант2 : 2Монако
02.10.2022Франция - Лига 19-й турМонако4 : 1Нант
02.03.2022Кубок Франции1/2 финалаНант2 : 2 4 : 2Монако
09.01.2022Франция - Лига 120-й турНант0 : 0Монако
06.08.2021Франция - Лига 11-й турМонако1 : 1Нант
31.01.2021Франция - Лига 122-й турНант1 : 2Монако
24.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 2Нант
19.10.2025Франция — Лига 18-й турНант0 : 2
04.10.2025Франция — Лига 17-й тур0 : 0Нант
27.09.2025Франция — Лига 16-й тур2 : 2Нант
20.09.2025Франция — Лига 15-й турНант2 : 2
25.10.2025Франция — Лига 19-й турМонако1 : 0
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турМонако0 : 0
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур1 : 1Монако
05.10.2025Франция — Лига 17-й турМонако2 : 2
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турМонако2 : 2
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Ланс919
3
Лига чемпионов
Марсель918
4
Лига чемпионов
Лион918
5
Лига Европы
Лилль917
6
Лига конференций
Монако917
7 Страсбург916
8 Ницца914
9 Тулуза913
10 Ренн911
11 Париж910
12 Брест99
13 Нант99
14 Гавр99
15 Анже99
16
Стыковая зона
Лорьян98
17
Зона вылета
Осер97
18
Зона вылета
Метц92

