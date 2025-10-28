Слот не присутствовал на пресс-конференции перед игрой «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» в Кубке лиги

Дата публикации: 28-10-2025 21:06

Главный тренер клуба «Ливерпуль» Арне Слот не появился на традиционной пресс-конференции, которая должна была пройти накануне важного матча против «Кристал Пэлас» в рамках Кубка английской лиги. Как сообщает издание The Sun, встреча состоится 29 октября на домашней арене «мерсисайдцев» — стадионе «Энфилд».

Для голландского специалиста сложившаяся ситуация оказалась крайне напряжённой. В последнее время команда демонстрирует неубедительные результаты: в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» потерпел уже четыре поражения подряд. Красные уступили «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорду» (2:3), что вызвало волну негодования среди болельщиков и поставило под сомнение дальнейшее пребывание тренера на посту.

К тому же, в рамках Лиги чемпионов «Ливерпуль» не смог одержать победу во втором туре группового этапа, уступив турецкому «Галатасараю» со счётом 0:1. Сложившиеся обстоятельства и отсутствие положительных изменений в игре команды вынудили Слота отказаться от общения с прессой и сосредоточиться на работе с футболистами перед предстоящим кубковым матчем.