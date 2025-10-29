Торпедо-БелАЗ - Гомель 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 17:00
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
29 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Гомель, которое состоится 29 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Гомель
Гомель
История личных встреч
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|25.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|25.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|4 : 2
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|4 : 1
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|5 : 3
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|26
|58
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|25
|52
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|26
|50
|4
|Динамо-Брест
|26
|45
|5
|Торпедо-БелАЗ
|25
|44
|6
|Ислочь
|26
|44
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|25
|38
|9
|БАТЭ
|26
|33
|10
|Гомель
|25
|33
|11
|Арсенал Дз
|26
|29
|12
|Витебск
|26
|27
|13
|Нафтан
|26
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|26
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|26
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|26
|11