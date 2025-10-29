23:05 ()
Онлайн трансляции
Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Свернуть список

Торпедо-БелАЗ - Гомель 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 17:00
Стадион: Торпедо (Жодино, Беларусь), вместимость: 6524
29 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 16-й тур
Торпедо-БелАЗ
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - Гомель, которое состоится 29 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Торпедо (Жодино, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино
Гомель
Гомель
История личных встреч
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Гомель1 : 1Торпедо-БелАЗ
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 2Гомель
18.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Гомель0 : 0Торпедо-БелАЗ
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0Гомель
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3Торпедо-БелАЗ
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Гомель
29.06.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель1 : 0Торпедо-БелАЗ
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Гомель
25.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 1Торпедо-БелАЗ
28.09.2019 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0Гомель
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 2
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
25.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 2
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Гомель4 : 1
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 0Гомель
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 5 : 3Гомель
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Гомель2 : 1
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2658
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2552
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2650
4 Динамо-Брест2645
5 Торпедо-БелАЗ2544
6 Ислочь2644
7 Минск2642
8 Неман2538
9 БАТЭ2633
10 Гомель2533
11 Арсенал Дз2629
12 Витебск2627
13 Нафтан2625
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2618
16
Зона вылета
Молодечно2611

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close