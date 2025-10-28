Энрике о Бералдо: обладает солидным опытом и сильным характером

Дата публикации: 28-10-2025 21:04

Главный тренер футбольного клуба «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими впечатлениями о молодом защитнике команды Лукасе Бералдо, которому всего 21 год. Заявление наставника прозвучало накануне поединка десятого тура французской Лиги 1, где столичный клуб сразится против «Лорьяна». Эта встреча состоится на арене «дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне и ожидается с большим интересом болельщиков.

По словам Энрике, несмотря на свой скромный возраст, Бералдо уже обладает значительным профессиональным опытом, а также проявляет зрелость и уверенность на футбольном поле. «Бералдо очень молод, но уже имеет немалый опыт и надёжный характер. Я доволен им, хотя пока он выходит на поле не так часто, как мог бы. В условиях высокой конкуренции в «ПСЖ» непросто закрепиться в основном составе», — приводит слова Луиса Энрике издание Get French Football News.

В текущем сезоне Бералдо уже провёл за «ПСЖ» шесть матчей в чемпионате Франции, где сумел отличиться одним забитым мячом. Его вклад в результаты команды замечают специалисты и болельщики, что позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие карьеры талантливого защитника.