«Палмейрас» отверг предложение «Зенита» в размере €15+5 млн за 21-летнего полузащитника

Дата публикации: 28-10-2025 21:08

Футбольный клуб «Зенит» сделал «Палмейрасу» официальное предложение о покупке 21-летнего атакующего полузащитника Аллана Элиаса. Петербургский клуб был готов выплатить за талантливого хавбека €15 млн фиксированной суммой, а также предусматривал дополнительные €5 млн в виде бонусов за успешные выступления футболиста. Об этом сообщает издание ESPN Brazil.

Однако, согласно информации источника, руководство «Палмейраса» отказало «Зениту». В клубе считают, что Элиас стоит гораздо дороже, и ожидают получить за своего игрока не менее €30 млн — в два раза больше предложенной суммы. Отмечается, что интерес к молодому бразильцу проявляет не только «Зенит». За действиями полузащитника внимательно следит английский «Брайтон», который также может вступить в борьбу за трансфер футболиста.

Аллан дебютировал в основной команде «Палмейраса» в январе 2025 года и с тех пор прочно закрепился в составе. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца 2029 года, что даёт «Палмейрасу» право диктовать условия потенциальной сделки. По данным авторитетного портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Аллана составляет €4 млн, однако реальные запросы бразильцев значительно превышают эту оценку. Сейчас будущее игрока остаётся неопределённым, и в ближайшее трансферное окно можно ожидать новых предложений от европейских клубов.