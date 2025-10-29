23:04 ()
Гавр - Брест 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 20:00
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
29 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Брест, которое состоится 29 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
18ФранциязщЯнис Зуауи
13МализщФоде Дукур
4ФранциязщГотье Льорис
14ФранцияпзРассул Ндиайе
8МароккопзЯсин Кехта
45СенегалпзИсса Сумаре
7ВенгрияпзЛоик Него
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
70ТанзаниянпМбвана Саматта
1ПольшаврРадослав Маецки
4Кот-д'ИвуарзщЖуниор Диас
2ФранциязщБрэдли Локо
77ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
7ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
17Гвинея-БисаунпМама Бальде
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
26.01.2025Франция — Лига 119-й турГавр0 : 1Брест
06.10.2024Франция — Лига 17-й турБрест2 : 0Гавр
03.03.2024Франция - Лига 124-й турБрест1 : 0Гавр
20.08.2023Франция - Лига 12-й турГавр1 : 2Брест
01.02.2019Франция - Лига 223-й турГавр1 : 1Брест
28.08.2018Франция - Кубок лиги2-й раундГавр3 : 3 6 : 5Брест
24.08.2018Франция - Лига 25-й турБрест1 : 0Гавр
15.05.2018Франция - Лига 2Плей-офф - 1-й раундГавр2 : 0Брест
09.02.2018Франция - Лига 2Лига 2. 25-й турГавр1 : 0Брест
15.09.2017Франция - Лига 2Лига 2. 7-й турБрест1 : 0Гавр
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур0 : 1Гавр
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур6 : 2Гавр
05.10.2025Франция — Лига 17-й турГавр2 : 2
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 0Гавр
21.09.2025Франция — Лига 15-й турГавр1 : 1
25.10.2025Франция — Лига 19-й турБрест0 : 3
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 3Брест
04.10.2025Франция — Лига 17-й турБрест0 : 0
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 2Брест
20.09.2025Франция — Лига 15-й турБрест4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Ланс919
3
Лига чемпионов
Марсель918
4
Лига чемпионов
Лион918
5
Лига Европы
Лилль917
6
Лига конференций
Монако917
7 Страсбург916
8 Ницца914
9 Тулуза913
10 Ренн911
11 Париж910
12 Брест99
13 Нант99
14 Гавр99
15 Анже99
16
Стыковая зона
Лорьян98
17
Зона вылета
Осер97
18
Зона вылета
Метц92

