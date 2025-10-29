Гавр - Брест 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 20:00
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
29 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Брест, которое состоится 29 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Брест
Брест
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|13
|зщ
|Фоде Дукур
|4
|зщ
|Готье Льорис
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|8
|пз
|Ясин Кехта
|45
|пз
|Исса Сумаре
|7
|пз
|Лоик Него
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|70
|нп
|Мбвана Саматта
|1
|вр
|Радослав Маецки
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|7
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Мама Бальде
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Эрик Руа
История личных встреч
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|01.02.2019
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|1 : 1
|28.08.2018
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 3 6 : 5
|24.08.2018
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|1 : 0
|15.05.2018
|Франция - Лига 2
|Плей-офф - 1-й раунд
|2 : 0
|09.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 25-й тур
|1 : 0
|15.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 7-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|9
|19
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Лилль
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Монако
|9
|17
|7
|Страсбург
|9
|16
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Тулуза
|9
|13
|10
|Ренн
|9
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|9
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Гавр
|9
|9
|15
|Анже
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Осер
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|9
|2