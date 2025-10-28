Мбаппе не считает существенным пятиточковое преимущество «Реала» над «Барселоной» в Ла Лиге

Дата публикации: 28-10-2025 21:09

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мнением о текущем положении команды после важной победы над «Барселоной» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху «сливочные» увеличили своё преимущество над главным соперником до пяти очков в турнирной таблице Ла Лиги. Однако Мбаппе призывает одноклубников не расслабляться, несмотря на положительный результат.

«Отрыв в пять очков не так уж велик. Впереди ещё много матчей и нам нужно по-прежнему оставаться сконцентрированными и продолжать работать с той энергией, которую показали в игре с «Барселоной». Только так мы сможем сохранить лидерство и добиваться дальнейших успехов,» — сказал Мбаппе, подводя итоги «эль классико».

На данный момент, после 10 туров чемпионата Испании, «Королевский клуб» уверенно занимает первую строчку, имея в активе 27 очков. «Барселона» идёт на втором месте с 22 очками. Уже в следующих турах соперники встретятся с новыми противниками: мадридский «Реал» сыграет дома против «Валенсии» 1 ноября, а каталонская «блауграна» попробует набрать три очка в матче против «Эльче» 2 ноября.

В нынешнем сезоне испанская Ла Лига обещает быть напряжённой и непредсказуемой. Борьба за чемпионство только начинается и, по мнению Мбаппе, команде нужно быть максимально сосредоточенной до самого конца турнира.